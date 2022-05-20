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誆圈購未上市股票詐2.3億 主嫌捲款潛逃遭羈押

中央社／ 高雄20日電

許姓管理顧問公司負責人和張姓業務自104年起以上市3個月可獲利2%，向投資人誆稱圈購未上市股票後捲款潛逃，2年多詐得2.3億元，受害者達300多人，雄檢訊問許男後聲押獲准。

高雄地檢署今天下午發布新聞稿指出，資承管理顧問有限公司、元太管理顧問有限公司（後更名為誠太管理顧問有限公司）、旭富管理顧問有限公司32歲許姓負責人和36歲張姓女業務自104年10月至107年5月間明知富邦證券股份有限公司並未與高雄地區任何公司合作或委託代銷股票，但2人卻以未上市公司股票作為假投資標的，誘騙投資人圈購未上市股票。

檢調調查，許男和張女以公司名義委由業務向投資人宣稱：可以向富邦證券公司圈購未上市股票，且保證上市3個月可獲利2%，許男為取信被害人，甚至偽造「財政部國稅局年度證券交易稅一般代繳稅額繳款書」，受害者身分除了公務人員、菜籃族、退休族，甚至還有業務人員號召一整個家族抵押房子，一舉砸下上千萬響應，直到開庭被傳喚才知道是一場騙局。

許男等人詐騙得手後，107年5月即捲款潛逃，經檢調初步清查發現2年多來詐騙金額達新台幣2億3158萬元，被害人數達300多人，檢調目前已傳訊70幾名被害人到案說明，詳細金額仍在清查中。

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官宋文宏、檢察官郭來裕指揮法務部調查局南部地區機動工作站、桃園市調查處、中部地區機動工作站組成專案小組偵辦，4月21日上午兵分多路前往桃園、台中市共5處搜索，扣得現金800多萬元、BMW休旅車X4等，並訊問張女及證人等共3人釐清案情。

潛逃在外的許男經檢調單位連日偵辦，因自知難逃法網於5月17日主動到案說明，檢方訊問後認為許男涉犯證券投資信託及顧問法第6條第1項非依本法不得經營證券投資信託、證券投資顧問及全權委託投資業務之規定，以及詐欺取財、偽造文書等罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。

桃園 詐騙

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