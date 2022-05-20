不滿妻聲請保護令縱火燒屋 台南地院裁押家暴男

台南67歲陳姓男子疑向妻兒討生活費不成、妻又聲請保護令，昨晨到妻兒住處，在前後門潑汽油縱火，所幸妻兒與兩歲幼孫及時逃出，警方依殺人未遂、公共危險等罪嫌移送，檢方聲押，台南地院下午召開羈押庭，認他犯放火燒燬現供人使用住宅等罪嫌重大且有逃亡之虞，裁定羈押。

台南地院指出，陳男經法官訊問後，就購買汽油放火燒燬現由其妻、女、孫子居住的住宅，並出手毆打妻子事實坦承不諱，惟否認有殺人的犯行。

台南地院審酌，陳持先前準備的兩桶汽油桶，在案發當時深夜凌晨3時許，分別潑灑在妻兒住處後門及前門，再陸續至後門及前門點火燃燒，且於妻兒住宅起火燃燒之際，從前門要逃離火場時，陳在前門出手毆打妻子，可見他明知遭燃燒住宅是有人居用，在深夜休息較警戒心時機放火，又均將前後門潑灑汽油放火，以圖阻礙逃生，陳辯稱無殺人犯意，實屬飾詞卸責。

台南地院認他涉犯放火燒燬現供人使用住宅罪、殺人未遂罪及傷害罪嫌重大。且放火燒燬現供人使用住宅罪、殺人未遂罪均為最輕本刑5年以上重罪，量刑不輕，基於人性畏罪心理，可能逃亡而規避刑責。