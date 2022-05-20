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拍賣網站上販售珍藏象牙 台南退休人員挨罰象牙被沒收
簡姓退休人員去年間將自家收藏的二對象牙，大剌剌在奇摩拍賣網站販售，被保安警察第七總隊盯上，今年2月間在住處等查獲3支象牙，他辯稱，以為他的象牙有登記卡是合法的，才放上網路販售，台南地院認他非法陳列保育類野生動物罪處6月，緩刑2年，應向公庫支付5萬元。
檢警調查，簡男明知大象是保育類野生動物，未經主管機關同意，竟意圖販售，去年4、5月間，在其奇摩拍賣網站帳號網頁上，公開陳列他所有的象牙2對。經警今年2月19日上午11時26分許，在台南市住處等搜索，扣得象牙3支。
他表示，他不知道未經主管機關同意，不得買賣或陳列、展示保育類野生動物及其產製品，他以為他的象牙有登記卡，所以是合法的，才放上網路販售。
台南地院認他一時失慮，未經主管機關同意，在拍賣網站上，發表意圖販賣象牙的貼文，因而有鼓勵濫捕、濫殺保育類野生動物的可能，有違國家保育野生動物，以維護物種多樣性與自然生態平衡的目的，很不應該。
惟他犯後在準備程序中已坦承犯行，顯見已有悔意，認他犯非法陳列保育類野生動物罪處6月徒刑，緩刑2年，並應向公庫支付5萬元。至於扣案象牙3支則沒收。
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