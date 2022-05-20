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拿名人合照吸金近35億 無照會計師蔡國安被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

東大聯合會計師事務所等多公司負責人蔡國安，涉嫌對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，2015年起不法吸金高達34億9千萬餘元，新北地檢署今依銀行法、偽造文書等罪起訴。

蔡國安除經營會計師事務所、多媒體、投資顧問等多間公司外，也是亞太聯盟總商會台灣分會理事長，臉書上放了許多與政商名流的合影。

檢方調查，蔡國安2015年起，冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源等多間公司名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託，替朱主持大陸稀土進口投資案募資，或稱受台塑石化公司委託清運石灰廢棄物至菲律賓、受國光公司委託募資收購不良債權等不實投資案，招攬民眾投資。

檢方發現，他不僅利用雙卡手機，創建一個Line帳號「朱媽媽」假冒朱俶賢，更盜刻、冒用朱俶賢、中聯公司、燁聯公司蘇姓總經理等人印章、簽名，還拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾。

受害民眾多從商，財力雄厚，有對兄弟檔被騙金額高達1億5千萬餘元，另外還有某家族，從父母到子女全都被蔡國安誆騙，參與所謂「投資案」，受騙金額高達9億5千萬餘元，統計蔡國安行騙至去年，不法吸金金額高達34億9千萬餘元。

蔡國安面對犯行全部坦承，檢方今天依銀行法、偽造文書等罪起訴，並請法院依法沒收蔡國安不法吸金的34億9千萬餘元。

無照會計師蔡國安（右）涉嫌不法吸金達34億9千萬餘元，檢方今依銀行法、偽造文書等罪起訴。圖為蔡與菲律賓總統杜特蒂合影，翻攝自蔡國安臉書。
無照會計師蔡國安（右）涉嫌不法吸金達34億9千萬餘元，檢方今依銀行法、偽造文書等罪起訴。圖為蔡與菲律賓總統杜特蒂合影，翻攝自蔡國安臉書。

國安 吸金 蕭萬長

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