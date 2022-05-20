女檢只拿1張照片讓日籍被害人指認釀冤獄 懲戒法院申誡

新北地方法院法官蔡甄漪2015年擔任台北地檢署檢察官時，偵辦一起機車搶奪案，認定是許姓男子犯案，她未依照指認程序走，不但向被害的日籍人士日留田說「這個人，其實很多地方都犯罪」並直接出示許的照片；許被依搶奪罪判刑10月並入監服刑119日。監察院調查發現是冤案，為許提再審並彈劾蔡女。懲戒法院今判蔡女申誡。

許姓男子被控在2015年7月1日晚間騎機車經台北市錦州街時，攀搭日留田，趁對方不備搶走手上的IPhone 6 plus手機。監察委員調查後確認是冤獄，台北地院再審改判許無罪。許因蒙冤入獄119天，獲冤獄補償59萬5千元，北院召開刑事補償審查會，認定當時起訴的蔡甄漪有重大過失，向她求償33萬元。

事實上，行搶的是男子陳亦緯，當天他騎乘黑色機車，但掛上的卻是因車禍而停放重陽橋上、許的機車車牌。陳說，監察委員找上他，並說「你會害到別人」，他坦承犯罪，遭判刑3月定讞。

懲戒法院認為，警方未遵循警察機關實施指認犯罪嫌疑人注意事項，而蔡甄漪也沒先告知日留田「嫌疑犯不一定就是提示照片中的人」，就拿著警方單一指認的相片，告訴日留田「許否認犯案」、「全台北市跟新北他都已經被起訴搶奪罪…也有檢察官採信了他說不是他的這件事情，那我不相信，因為實在比例太高，時間非常密集」違反檢察官倫理規範。

刑事訴訟法、檢察官倫理規範都規定檢察官在辦刑案時，對被告有利、不利的事證都應詳加蒐集、調查及斟酌。懲戒法院認為蔡甄漪違反客觀性義務，且情節重大，為督促嚴守辦案程序、保障人權，有懲戒必要。