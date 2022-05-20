行車糾紛嗆「不停車死全家」 火爆男追打對方下場出爐

張姓男子與邱姓男子爆發行車糾紛，恐嚇邱「不停車就死全家」，並趁下車理論時毆傷邱男，檢警介入將張男依傷害等罪嫌偵辦、起訴，法院審理後依恐嚇危害安全罪判張男拘役50天。

判決指出，去年8月31日下午，張男駕駛一輛自小客車行經台北市大同區鄭州路、環河北路口，與同樣駕駛自小客車的邱男發生行車糾紛，張男在車上嗆邱男「如果不停車就讓你全家死光光」，邱男不以為意繼續開車向前。

未料，邱男將車輛駛至水門外空地，張男緊隨而至，兩人下車理論，張男突持一把瓦斯槍毆打邱男，致其嘴角擦挫傷、牙齦挫傷，邱心生畏懼立刻駕車逃跑並報警。

警方介入後循線在張男位於新北市的住處將其查捕到案，查扣作案用瓦斯槍，依法送辦後，檢方依傷害等罪嫌起訴張男。