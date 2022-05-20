影／國民法官法明年上路 蔡清祥勉檢察官成公義代表

國民法官法將在明年一月一日上路，法務部長蔡清祥今監交卸、新任檢查、廉政機關首長聯合交接典禮時，期勉各縣市檢察首長，無論是公訴組檢察官或偵查組檢察官都要再訓練，充分準備國民法官法的實施，讓檢察官具有公義代表的形象。

蔡清祥表示，從去年就一直推動「專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」為檢察官新文化，面對國民法官法實施的新變革，檢察官要有充分的訓練與研習，公訴組的檢察官要密集訓練，具有公義代表形象，偵查組的檢察官對證據搜集要更齊全，充分與司法警察與公訴檢察官配合及合作。