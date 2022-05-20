和廠商去韓國旅遊也可督導？台東縣建設處前約聘員被訴
台東縣政府建設處前鄭姓約聘員工，原承辦汙水下水道施工督導、查核，被廉政署發現他涉嫌利用權責，與廠商邱姓工地主任，假造督導簽名文件，連3年前和廠商去韓國旅遊期間都有督導簽名，鄭並洩漏參與競標廠商名稱，經檢察官偵查終結，依偽造文書、洩密罪起訴。
台東縣建設處長許瑞貴表示，鄭姓約聘員去年底已不續聘，事實上去年2月因為洩密案被檢方查辦、10萬元交保時，鄭就已被列為觀察對象，當時就將業務交辦其他人，去年11月底通知不續聘，其他部分尊重檢方調查。
檢方起訴書指出，鄭要求邱事先於數份空白工程督導紀錄「承商簽認」欄位上署名再交付鄭，假造現場督導製作內容不實之工程督導紀錄，提交台東縣政府製成不實文書。
鄭姓男子在108年10月25日，和工程案件認識的廠商一同出國到韓國濟州島旅遊，回國後就在邱姓男子所提供，以完成簽名的空白工程督導紀錄上，不實登載他10月25日進行工程督導，行為涉犯使公務員登載不實文書罪。
另鄭也於 108年10月9日上午10時許，向李姓同事詢問，汙水下水道第三標第2次競標廠商名稱，並在開標前告知邱姓工地主任，涉嫌涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪。
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