聽新聞
test
0:00 / 0:00
慣竊打不破香油錢筒 沒偷成還留下證據判4月
高雄劉姓男子用有多件竊盜前科，刑期執行完畢後，仍不知悔改，找友人把風，持鐵鍬闖入大社區武萬財神廟，試圖破壞香油錢筒未遂逃離，事後廟方人員察覺，警方靠遺留在現場的鐵鍬與沾有劉男DNA的香菸逮人；經審理，地院將他依攜帶兇器竊盜未遂罪，處4個月有期徒刑。
判決指出，劉男及另名綽號「阿傑」的友人，去年6月7日晚上10時許攜帶2支鐵鍬，駕駛小貨車趁四下無人，潛入大社區武萬財神廟，用鐵鍬破壞嵌入牆面內的香油錢筒。
經劉男嘗試破壞香油錢筒，僅造成掛鎖遭撬開脫落、鐵拴變形、筒面凹陷，卻仍無法打開香油錢筒，因未能竊盜得逞離去。事後廟方透過遠端監視器畫面發現異樣報警，員警到場時，發現遺留在廟內的鐵鍬，與沾有劉男DNA的香菸進行對比，循線逮人。
警詢、偵訊及審理時，劉男皆坦承犯行，經查劉曾涉犯竊取森林主產物案、施用毒品案及4起竊盜案，各有期徒刑執行完畢後，相隔約11月即再犯竊案，構成累犯，足見刑罰反應力薄弱，未因前案刑罰知所警惕。
地院審酌，劉男正值青年，並非無謀生能力之人，不思以正當途徑賺取生活所需，考量犯後始終坦承犯行，這次犯行未能竊得財物；經審理，地院將他依攜帶兇器竊盜未遂罪，處4個月有期徒刑，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言