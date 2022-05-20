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慣竊打不破香油錢筒 沒偷成還留下證據判4月

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄劉姓男子用有多件竊盜前科，刑期執行完畢後，仍不知悔改，找友人把風，持鐵鍬闖入大社區武萬財神廟，試圖破壞香油錢筒未遂逃離，事後廟方人員察覺，警方靠遺留在現場的鐵鍬與沾有劉男DNA的香菸逮人；經審理，地院將他依攜帶兇器竊盜未遂罪，處4個月有期徒刑。

判決指出，劉男及另名綽號「阿傑」的友人，去年6月7日晚上10時許攜帶2支鐵鍬，駕駛小貨車趁四下無人，潛入大社區武萬財神廟，用鐵鍬破壞嵌入牆面內的香油錢筒。

經劉男嘗試破壞香油錢筒，僅造成掛鎖遭撬開脫落、鐵拴變形、筒面凹陷，卻仍無法打開香油錢筒，因未能竊盜得逞離去。事後廟方透過遠端監視器畫面發現異樣報警，員警到場時，發現遺留在廟內的鐵鍬，與沾有劉男DNA的香菸進行對比，循線逮人。

警詢、偵訊及審理時，劉男皆坦承犯行，經查劉曾涉犯竊取森林主產物案、施用毒品案及4起竊盜案，各有期徒刑執行完畢後，相隔約11月即再犯竊案，構成累犯，足見刑罰反應力薄弱，未因前案刑罰知所警惕。

地院審酌，劉男正值青年，並非無謀生能力之人，不思以正當途徑賺取生活所需，考量犯後始終坦承犯行，這次犯行未能竊得財物；經審理，地院將他依攜帶兇器竊盜未遂罪，處4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

高雄劉姓男子持鐵鍬試圖破壞香油錢筒行竊未遂，被依攜帶兇器竊盜未遂罪，處4個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄劉姓男子持鐵鍬試圖破壞香油錢筒行竊未遂，被依攜帶兇器竊盜未遂罪，處4個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影

竊盜 DNA 監視器

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