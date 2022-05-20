新竹女不爽男友不回訊 酒後潑他汽油、還企圖放火燒房

新竹市29歲郭姓女子去年和李姓男友發生口角爭執後，不滿男友冷處理不回訊也不碰面，竟拿著裝滿汽油的寶特瓶潑灑男友，李男騎車逃回家後，郭女更一路追到男友家門口潑汽油，還拿出打火機意圖放火，男友嚇壞報警。新竹地院審理時依公共危險罪，判郭女拘役50天，可易科罰金。

事件發生在去年10月深夜，郭姓女子稱不爽男友不與其碰面及對話，為逼對方出面，幾杯黃湯下肚後到新竹市經國路與城北街口的加油站，購買1個寶特瓶的汽油後，跑去找男友並將部分汽油潑灑至對方身上，李姓男友嚇壞連忙騎乘機車離開現場。

孰料，郭姓女子見男友跑了更是怒不可遏，緊接著前往男友和他姊姊的住處前，持剩餘汽油潑灑在門口，並手持打火機預備放火，意圖以放火逼迫男友出來，警方獲報後當場逮獲郭姓女子與汽油、打火機等犯案工具。

法官認為郭姓女子已是成年人，縱與被害人有口角糾紛，理應克制己身之衝動與怒氣、思循理性方式解決衝突，竟未能冷靜面對，意圖放火危及公共場所安全，顯見被告法治觀念薄弱，自我控制能力欠佳，實應予非難。

但審酌郭姓女子坦承犯行之犯後態度，兼衡其自述國中畢業，案發時從事行政助理職務、案發時為中低收入戶之家庭經濟狀況，被害人李姓男友還具狀請求給予被告從輕量刑，最後判處拘役50天。

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