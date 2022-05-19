啤酒屋聚眾持刀刺人成傷無罪 台中高分檢上訴最高法院
台中市吳姓男子等4人前年在一家居酒屋用餐時，酒後與人起口角，吳等人持瑞士刀刺傷被害人，其他友人則在旁助勢，過程造成3人受傷，吳等人被依聚眾鬥毆罪送辦，不過一、二審都認定，吳等人在居酒屋聚集是為飲食、喝酒，不符合構成要件，都判無罪，台中高分檢提起上訴。
台中高分檢今上訴理由指出，刑法150條聚眾鬥毆罪是在「在公共場所或公眾得出入之場所」有「聚集」的行為當構成要件，也就是說，行為不論其在何處、以何種聯絡方式（包括社群通訊軟體）聚集，在遠端或當場為之，都是聚集行為，也包括自動與被動，也不論是否是事前約定或臨時起意者都屬之。
但一、二審的認定，卻是需要聚集者要有強暴脅迫為意圖，聚集三人以上，施以強暴、脅迫行為，才構成違法，此等見解範圍過於限縮，顯違刑法第150條修正的立法理由，而且150條法律規定，沒有「意圖」二字。
台中高分檢表示，依刑法150條的法條文義解釋，都沒有排除現場偶發性、當場聚集而施強暴脅迫的情況。基於立法保護社會秩序安寧法益，此所謂「聚集三人」，當指有3人以上聚集的狀態而有施強暴脅迫即已足，客觀上已致使公眾惶惶不安，影響社會安寧及秩序，因此上訴到最高法院。
判決指出，吳姓、莊姓、賴姓、黃姓男子與綽號「火山」的成年男子、綽號「阿俊」之成年男子及其他2名真實姓名不詳友人共8人，在前年5月24日凌晨1時許，在一家碳烤啤酒屋用餐時，遇到王姓男子等多名友人也到該店用餐。
雙方人馬飲酒後口角，吳男持隨身攜帶的瑞士刀，先勒住王男頸部後，以刀柄接續攻擊頭部、臉部11次，王男要逃離，又被吳持瑞士刀刺頭部2次，以及刺王男旁邊的友人頭部5次，還攻擊另名呂男的臀部、大腿1次。
吳男一方的莊男、賴男、王男等人，則是以手勒住被害人，壓在地上攻擊頭、臉，或是持酒瓶砸被害人頭部、背部，以及手持椅子作勢攻擊他人的方式在場助勢，造成多名被害人全身多處撕裂傷等傷勢。
吳男等4人被依傷害、聚眾鬥毆罪移送台中地檢署後，吳男等人與被害人就傷害部分，達成和解，獲不起訴處分，所涉聚眾鬥毆罪部分，一、二審都認定吳等人非意圖強暴脅迫，才聚集在現場，都判無罪。
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