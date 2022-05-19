快訊

壓低新冠致死率有機會 黃立民授最重要「3件事」

徐巧芯爆紅線違停「教育警員」不開單？分局還原事發經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

啤酒屋聚眾持刀刺人成傷無罪 台中高分檢上訴最高法院

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子等4人前年在一家居酒屋用餐時，酒後與人起口角，吳等人持瑞士刀刺傷被害人，其他友人則在旁助勢，過程造成3人受傷，吳等人被依聚眾鬥毆罪送辦，不過一、二審都認定，吳等人在居酒屋聚集是為飲食、喝酒，不符合構成要件，都判無罪，台中高分檢提起上訴。

台中高分檢今上訴理由指出，刑法150條聚眾鬥毆罪是在「在公共場所或公眾得出入之場所」有「聚集」的行為當構成要件，也就是說，行為不論其在何處、以何種聯絡方式（包括社群通訊軟體）聚集，在遠端或當場為之，都是聚集行為，也包括自動與被動，也不論是否是事前約定或臨時起意者都屬之。

但一、二審的認定，卻是需要聚集者要有強暴脅迫為意圖，聚集三人以上，施以強暴、脅迫行為，才構成違法，此等見解範圍過於限縮，顯違刑法第150條修正的立法理由，而且150條法律規定，沒有「意圖」二字。

台中高分檢表示，依刑法150條的法條文義解釋，都沒有排除現場偶發性、當場聚集而施強暴脅迫的情況。基於立法保護社會秩序安寧法益，此所謂「聚集三人」，當指有3人以上聚集的狀態而有施強暴脅迫即已足，客觀上已致使公眾惶惶不安，影響社會安寧及秩序，因此上訴到最高法院。

判決指出，吳姓、莊姓、賴姓、黃姓男子與綽號「火山」的成年男子、綽號「阿俊」之成年男子及其他2名真實姓名不詳友人共8人，在前年5月24日凌晨1時許，在一家碳烤啤酒屋用餐時，遇到王姓男子等多名友人也到該店用餐。

雙方人馬飲酒後口角，吳男持隨身攜帶的瑞士刀，先勒住王男頸部後，以刀柄接續攻擊頭部、臉部11次，王男要逃離，又被吳持瑞士刀刺頭部2次，以及刺王男旁邊的友人頭部5次，還攻擊另名呂男的臀部、大腿1次。

吳男一方的莊男、賴男、王男等人，則是以手勒住被害人，壓在地上攻擊頭、臉，或是持酒瓶砸被害人頭部、背部，以及手持椅子作勢攻擊他人的方式在場助勢，造成多名被害人全身多處撕裂傷等傷勢。

吳男等4人被依傷害、聚眾鬥毆罪移送台中地檢署後，吳男等人與被害人就傷害部分，達成和解，獲不起訴處分，所涉聚眾鬥毆罪部分，一、二審都認定吳等人非意圖強暴脅迫，才聚集在現場，都判無罪。

台中市吳姓男子等人前年在啤酒屋持刀鬥毆，遭警方依聚眾鬥毆罪送辦，不過一、二審都判無罪，台中高分檢提起上訴。圖／本報資料照
台中市吳姓男子等人前年在啤酒屋持刀鬥毆，遭警方依聚眾鬥毆罪送辦，不過一、二審都判無罪，台中高分檢提起上訴。圖／本報資料照

瑞士 台中市

延伸閱讀

司法院召開刑訴法金字塔草案說明會 與律師交流

不滿愛犬被咬死 回擊刺死比特犬被判刑 不服上訴又駁回

台商「講幹話」被檢調當共諜？最高法院撤銷他無罪判決

斗南鎮農會總幹事當選無效 張燕容：會再上訴

相關新聞

二手精品達人李正邦入監半年癌末 李母懇求把握治療期

號稱二手精品達人「阿邦師」的李正邦，因案被判刑定讞，只是李正邦因口腔罹患腫瘤被監所拒收，被監委質疑李的病情沒有急迫性，認...

不滿愛犬被咬死 回擊刺死比特犬被判刑 不服上訴又駁回

彰化縣溪湖鎮陳姓房東因不滿房客的比特犬阿諾咬死他養的比特犬小黑，憤而用開山刀刺死阿諾，被依違反《動物保護法》判處拘役50...

桃園男深夜咆哮噴乾粉丟輪胎 外送員指揮交通避生意外

桃園中壢區環中東路106巷口，本月17日晚間1名34歲的潘姓男子因不明原因持滅火器朝店家及路口狂噴，更將店家廢棄舊輪胎丟...

啤酒屋聚眾持刀刺人成傷無罪 台中高分檢上訴最高法院

台中市吳姓男子等4人前年在一家居酒屋用餐時，酒後與人起口角，吳等人持瑞士刀刺傷被害人，其他友人則在旁助勢，過程造成3人受...

一通電話說服 屏東分署成功追繳逾期9年的酒駕罰單

屏東縣內埔鄉高姓男子在2013年6月酒駕，被警方攔查開罰9萬元，高男在監理站辦分期僅繳納1500元後就不再管這張罰單，案...

戲正上演他「很搶戲」 跳上國家戲劇院的舞台討債

陳姓男子幫人討債，趁劇團在國家戲劇院演出舞台劇時，衝上舞台以「大聲公」圍繞表演者高喊「來來來，看這邊看這邊…欠錢不還」等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。