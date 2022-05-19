女友醉吐計程車被要求「清潔費3000元」 警趕到又襲警

新北市黃姓男子去年跟女友酒後一同搭計程車回家，女友不勝酒力在車上嘔吐，運將告知要額外收清潔費3000元，黃男不滿開價太高，雙方在車上互起爭執，運將停車報警求助。

警方趕抵，詢問個資時彈指叫黃男女友，黃男因背對誤以為警方動手，轉身敲警員安全帽鏡片，嗆「打什麼打」，被員警壓制在地，以妨害公務罪嫌送辦。新北地方法院判黃男拘役30日，可易科罰金；緩刑兩年。

警方調查，黃男（33歲）去年10月9日清晨1點多，跟女友在北市信義區酒吧飲酒後，一同搭計程車返家，途中女友疑酒後不適，在計程車後座嘔吐，運將當場告知要多加「清潔費3000元」。

黃男不滿一口價，嗆「你說3000元就真的3000元喔」，起口角後運將將計程車臨停在中和區中正路上報警。警方趕抵，了解案情後要詢問當事人個資，詢問黃男女友時，用手指彈出聲音呼叫，黃男情緒失控，誤以為女友被打，轉頭嗆「打什麼打」，攻擊警員頭部。