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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

女友醉吐計程車被要求「清潔費3000元」 警趕到又襲警

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市黃姓男子去年跟女友酒後一同搭計程車回家，女友不勝酒力在車上嘔吐，運將告知要額外收清潔費3000元，黃男不滿開價太高，雙方在車上互起爭執，運將停車報警求助。

警方趕抵，詢問個資時彈指叫黃男女友，黃男因背對誤以為警方動手，轉身敲警員安全帽鏡片，嗆「打什麼打」，被員警壓制在地，以妨害公務罪嫌送辦。新北地方法院判黃男拘役30日，可易科罰金；緩刑兩年。

警方調查，黃男（33歲）去年10月9日清晨1點多，跟女友在北市信義區酒吧飲酒後，一同搭計程車返家，途中女友疑酒後不適，在計程車後座嘔吐，運將當場告知要多加「清潔費3000元」。

黃男不滿一口價，嗆「你說3000元就真的3000元喔」，起口角後運將將計程車臨停在中和區中正路上報警。警方趕抵，了解案情後要詢問當事人個資，詢問黃男女友時，用手指彈出聲音呼叫，黃男情緒失控，誤以為女友被打，轉頭嗆「打什麼打」，攻擊警員頭部。

警員見對方有攻擊情事，立刻壓制在地逮捕，詢後依妨害公務罪嫌送辦。新北地院審理後，考量黃男無前科，又與警員達成和解，判處拘役30日，可易科罰金，1000元折算一日；另緩刑兩年。

新北市黃姓男子日前用手攻擊警員安全帽鏡片，警方依妨害公務送辦，日前被法院判處拘役30天。記者翁至成／翻攝
新北市黃姓男子日前用手攻擊警員安全帽鏡片，警方依妨害公務送辦，日前被法院判處拘役30天。記者翁至成／翻攝

計程車 運將

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