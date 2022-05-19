水電工入軍營修繕偷拍內部照上傳臉書 恐面臨刑責

桃園龍潭區陸軍航空第601旅日前有合約廠商水電工人入營修繕，卻私自偷拍內部照片刊登於個人臉書，查證後拍攝地雖非屬敏感區域，但仍恐涉及刑法刺探、洩漏國防應秘密消息等刑事責任，除告知該廠商外，也已將其納列拒絕往來廠商。

阿帕契翻版再次上演，日前航空第601旅日前因兵舍寢室漏水，因此軍方聯絡合約廠商水電工人入營修繕，不過該名工人卻私自使用密錄器拍下營區內部照片，並PO上個人臉書炫耀，經查證後立即通知該工人將貼文刪除。

航特部表示，水電工人因一時好奇並起炫耀心態，將營區照片張貼個人臉書，經查證該照片外流區域非屬機敏區域，不過公開洩漏，恐涉刑法刺探、洩漏國防應秘密消息等刑事責任，除告知該廠商外相關規定外，也已將其納列拒絕往來廠商。