聽新聞
test
0:00 / 0:00
水電工入軍營修繕偷拍內部照上傳臉書 恐面臨刑責
桃園龍潭區陸軍航空第601旅日前有合約廠商水電工人入營修繕，卻私自偷拍內部照片刊登於個人臉書，查證後拍攝地雖非屬敏感區域，但仍恐涉及刑法刺探、洩漏國防應秘密消息等刑事責任，除告知該廠商外，也已將其納列拒絕往來廠商。
阿帕契翻版再次上演，日前航空第601旅日前因兵舍寢室漏水，因此軍方聯絡合約廠商水電工人入營修繕，不過該名工人卻私自使用密錄器拍下營區內部照片，並PO上個人臉書炫耀，經查證後立即通知該工人將貼文刪除。
航特部表示，水電工人因一時好奇並起炫耀心態，將營區照片張貼個人臉書，經查證該照片外流區域非屬機敏區域，不過公開洩漏，恐涉刑法刺探、洩漏國防應秘密消息等刑事責任，除告知該廠商外相關規定外，也已將其納列拒絕往來廠商。
航特部強調，依「陸軍營務營規管理作業規定」，廠商入營應接受安全檢查，關閉行車紀錄器，並由單位人員全程陪同施工，不過卻仍出現紕漏，將檢討相關人員疏責，並援引為案例及強化官兵教育，落實執行廠商入營施工管理作為，以杜類案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言