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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

溢領隔離補償金 男子被送強制執行追回1萬1000元

中央社／ 新北19日電

52歲吳姓男子在109年間向新北市府申請防疫隔離補償金，因系統問題意外溢領1萬1000元，卻因人在對岸無法如期繳回，遭移送強制執行。吳男今天總算到新北分署繳回。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，52歲吳姓男子長年被公司外派到中國大陸工作，民國109年間回台時入境須隔離檢疫14天，於是向新北市政府社會局申請防疫隔離補償金，但社會局因系統作業問題，致溢撥補償金新台幣1萬1000元給吳男。

社會局去年通知吳男家人應繳回溢撥的款項，卻因吳男在對岸工作無法處理，案件今年4月移送新北分署執行。

新北分署表示，吳男的弟弟收到傳繳通知書後致電稱吳男5月會回台灣，於是在5月12日再次通知吳男到新北分署繳納、報告財產狀況，才剛剛結束10天居家隔離的吳男今天趕忙到現場繳回。

新北分署呼籲，政府為了鼓勵民眾配合防疫政策，遵守防疫各項規定，依嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法予以補償，如果民眾收到通知有溢發要繳回時，盼民眾儘速回，讓政府防疫工作更為順暢。

居家隔離 補償金

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