載女上摩鐵被抓包 夫嗆妻「解決生理需求」判准離婚
南投縣女子與丈夫婚後育有1子，但婚後沒多久，人夫就與越南籍女子頻繁交往，甚至齊赴汽車旅館被女子抓到，人夫還以「解決生理需求」當藉口，雙方分居後，女子訴請離婚，一、二審都認定人夫有可議之處，婚姻有難以維持的重大理由，判准二人離婚，幼子撫養費依64比例分攤。
判決指出，南投縣女子在2018年11月30日與丈夫結婚，隔天1月間產下一子，不過幼子出生沒幾個月，女子就發現丈夫與越南籍女子天天傳訊、贈送禮物、一起接送喝咖啡、逛夜市，還被女子抓到在2020年9月間，丈夫與越南籍女子一起上汽車旅館。
當時女子載幼子騎機車上前質問，丈夫則載著越南籍女子高速駛離，事後還向女子說「我叫傳播吃飯完想開房間」、「解決生理需求」等語，還說曾與多名女子發生性關係，女子事後與丈夫分居一年多後，訴請離婚。
人夫則辯稱，妻子常對家中的女員工不友善，而齊赴汽車旅館的越南女子是父母的好友，當天是因越女的汽車故障，才載她去汽車旅館見朋友，而「叫傳播」只是因被妻子不信任，一時惱怒的說法，婚後沒有與其他女性有不正當往來。
不過人夫的說法並未被法官採信，一、二審都認為人夫的行為有可議之處，而且雙方婚姻已出現不可回復的重大破綻，判准二人離婚，而二人的幼子則由女子為主要照顧者，撫養費由二人以六成、四成比例分攤，仍可上訴。
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