戲正上演他「很搶戲」 跳上國家戲劇院的舞台討債
陳姓男子幫人討債，趁劇團在國家戲劇院演出舞台劇時，衝上舞台以「大聲公」圍繞表演者高喊「來來來，看這邊看這邊…欠錢不還」等，被依強制罪嫌起訴；台北地院判陳拘役25日，得易科罰金2萬5000元。可上訴。
2019年12月6日晚間8時，「楊景翔演劇團」在國家戲劇院實驗劇場演出由吳盈潔製作、陳仕瑛導演的舞台劇「阿飛夕亞」。
檢察官指控，陳姓男子忽然自觀眾席衝上舞台，手持「大聲公」圍繞正在演出中的楊棟清，站在楊的身旁，高喊「來來來，看這邊看這邊，楊Ｘ清啊，欠錢不還，態度又那麼惡劣」、「錢什麼時候要還？」。
同時間，另有2名男子合舉「楊Ｘ清一家口子欠錢不還，欺騙友人辛苦血汗錢，忘恩負義惡劣至極」，前後鬧場歷時3分鐘才離去，楊棟清後來提告，陳被訴，審查庭一開庭即認罪。
判決書指出，陳受人委託以強暴方法討債，妨害告訴人正常表演的權利，考量他犯後坦承犯行、有妨害自由的前科素行等，判他拘役25日。
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