二手精品達人李正邦入監半年癌末 李母懇求把握治療期

號稱二手精品達人「阿邦師」的李正邦，因案被判刑定讞，只是李正邦因口腔罹患腫瘤被監所拒收，被監委質疑李的病情沒有急迫性，認為監所拒收標準不一；李母今天出面喊冤，談到李正邦在開刀前5天被強制收監，半年多口腔癌從零期惡化至末期，質問監所拒收有什麼錯誤，且她盼望法務部、矯正署，能讓她兒子把握黃金治療期。

李正邦因案判刑3年半確定，李母今天召開記者會控訴，指李正邦願意面對司法，前年9月27日接到執行檢察官的發監書就到高雄二監服刑，同年10月7日因爲醫師診斷「癌前病變」證明書，二監拒收李正邦，檢察官裁定以20萬元交保就醫。自此李每個月到高醫接受治療，並依規定向檢察官和監所陳報。

李母說，回診治療過程，醫師發現李正邦的腫瘤雖是零期，但癌細胞面積持續擴大，手術不能再拖；但卻遭爆料李拒絕服刑、逍遙法外，執行檢察官於是簽發指揮書，命令李正邦於同年10月17日入監，李申請開刀後再執行被駁回，檢察官要求10月22日一定要報到，否則拘提。在高醫安排手術的前5天，李正邦被強制入監服刑。

李母表示，當時她兒子的口腔癌是零期，被迫入獄後，因高雄二監配合戒護就醫的是國軍高雄總醫院左營分院，李正邦只能更換醫院診治，但欠缺設備無法開刀；今年農曆春節前夕，李轉院回到高醫，口腔癌已惡化至第二期，而且遲延至4月13日接受切片治療，7天後確認「左下齒齦鱗狀上皮細胞癌」第四期。

李母說，短短幾個月，她兒子的口腔癌從零期變末期，如果當時能積極施以手術，癌細胞擴散不至於如此迅速。