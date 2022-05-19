桃園男深夜咆哮噴乾粉丟輪胎 外送員指揮交通避生意外

潘男將路邊店家的廢棄灑滿道路。記者翁唯真／翻攝 桃園中壢區環中東路106巷口，本月17日晚間1名34歲的潘姓男子因不明原因持滅火器朝店家及路口狂噴，更將店家廢棄舊輪胎丟置車道上，警方到場後發現潘男情緒不穩並大聲咆哮，為預防危險依據警察職權行使法第19條規定將其帶回所內保護管束，並依道路交通管理處罰條例開罰。

17日晚間10時20分許，潘男至巷口持乾粉滅火器狂噴，只見路口佈滿粉塵，讓路過民眾看不清路，潘男更將該路段輪胎店的廢棄舊輪胎丟置車道上，所幸經過外送員主動於車道中央揮手示意汽、機車駕駛減速通過，更有幾位民眾協助將灑落路中的輪胎移到路邊，並通知里長報警處理。

警方獲報後，到場發現潘男精神不穩且情緒躁動，不斷自言自語及大聲咆哮、哭鬧，當時近深夜，警方為預防危險，即依據「警察職權行使法」第19條規定將其帶回所內保護管束，於所內實施2小時的保護管束。