不滿愛犬被咬死 回擊刺死比特犬被判刑 不服上訴又駁回

彰化縣溪湖鎮陳姓房東因不滿房客的比特犬阿諾咬死他養的比特犬小黑，憤而用開山刀刺死阿諾，被依判處拘役50日，併科罰金20萬元，陳男不服再提上訴，不過彰化地方法院仍維持原判，駁回上訴。圖／資料照 彰化縣溪湖鎮陳姓房東因不滿房客的比特犬阿諾咬死他養的比特犬小黑，憤而用開山刀刺死阿諾，被依違反《動物保護法》判處拘役50日，併科罰金20萬元，陳男不服再提上訴，不過彰化地方法院仍維持原判，駁回上訴，陳男不服判決，今天表示將聲請大法官釋憲。

陳姓房東（55歲）去年4月因不滿陳姓房客養的比特犬「阿諾」咬死他養的小黑，事實上小黑是阿諾的狗兒子，陳姓房東氣不過也用開山刀刺入阿諾的腹部，造成阿諾死亡而被判刑，但陳男雖承認有刺阿諾一刀，但認為阿諾死因應是陳姓房客等人沒有趕快將阿諾送醫，因此提起上訴。

判決書指出，比特犬「阿諾」腹部傷口範圍甚大，幾近延伸至其背部，被告刺比特犬腹部一刀，造成比特犬內臟外露，已使比特犬重要器官功能喪失，並導致其死亡。法官根據證人證稱當時飼主家人也有報警處理，並無如被告所辯其要求飼主處理、飼主卻遲不處理情形。

法官認為，陳姓房東以開山刀劃刺「阿諾」腹部，致「阿諾」內臟外露，重要器官功能喪失而死亡，罔顧、輕蔑動物生命，所為實屬不該，因此被判處拘役50日，併科罰金20萬元，經核原審認事用法均無違誤，因此維持原審判決，駁回上訴

陳姓房東今天得知被駁回上訴，仍感不平，他堅稱不論是當時的警察或是上訴後的法官都不聽他說，阿諾是延誤就醫才會死，因為小黑是阿諾的小孩，這兩隻狗死掉他都很難過，所以他不服上訴被駁回，將會再將聲請大法官釋憲。