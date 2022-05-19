政院通過 訴願法20年全面翻修

行政院法規會主任委員林秀蓮。圖／行政院提供 台灣現行訴願制度從2000年確立，20年來只有修正少數條文。為強化訴願制度功能，行政院會今日通過「訴願法」修正草案，將函請立法院審議。

行政院法規會主委林秀蓮表示，現行訴願制度確立迄今已逾二十年，僅有修正少數條文，各界有修正建議，且行政程序法、政府資訊公開法、中央行政機關組織基準法等陸續公布施行且有修正，為配合相關法律規定，並使訴願制度更為完備，因此提出修正訴願法。

本次修正訴願類型分為「撤銷訴願」與「課予義務訴願（含不作為訴願及反否准訴願）」，及各類型之訴願有理由時，受理訴願機關應為之決定內容。

根據草案，修正訴願之管轄機關，增訂不作為訴願之訴願管轄規定。增訂不作為訴願之訴願期間。修正計算法定期間應扣除在途期間之情形。訴願文書之送達及訴願程序中文書閱覽、抄錄等事宜，除訴願法另有規定外，適用行政程序法相關規定。

另外，配合行政作業電子化之發展趨勢，增訂訴願文書之申請閱覽、提供閱覽及訴願書之提出，各訴願管轄機關得建置電子方式辦理。

草案也增訂行政處分已執行而無回復原狀可能且提起訴願無實益，或因其他事由而消滅者，及對不作為提起訴願，應作為之機關已為行政處分者，受理訴願機關應為不受理之決定；對該應作為機關所為之行政處分不服者，應另提起訴願救濟。

訴願之決定期間自受理訴願機關收受訴願書之次日起算；經允許或通知參加訴願者，其訴願決定期間得再延長1次，最長不得逾2個月。

至於涉及地方自治團體地方自治事務之訴願事件，經受理訴願機關命原行政處分機關重為處分後，訴願人認重為之處分違法，侵害其權利或法律上利益，得不經訴願程序，逕向行政法院提起訴訟。最後也刪除訴願再審之規定。