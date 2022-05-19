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經營地下期貨遭突襲搜索 士檢漏夜偵訊 主嫌50萬交保
王姓男子等9人因涉非法經營地下期貨交易，昨遭檢調搜索，查扣現金逾2700萬元，9人被依未經許可經營期貨罪嫌偵辦，士林地檢署漏夜複訊後，令王、姚2人分別依50、10萬交保，其餘7人請回。
案件起源於調查局先前發現民眾銀行金額異常，疑有不法地下期貨集團，循線調查後得知，43歲王男自2017年起經營地下期貨公司，雇數名業務員招攬生意，以獎金吸引客人上門交易。
該集團投資「台灣加權指數期貨」，主打不收手續費、無需保證金，小錢即可玩大錢，吸引投資客以小博大開戶下單，後續若有財務問題，王男等人則會以暴力討債方式處理。
該集團為鼓勵業務員開發新客戶，試用期底薪有2萬5千元，每拉1人開戶就有500元獎金，通過試用期底薪3萬，獎金另計；客戶下單達50萬元則可獲得1萬5千元紅包，下單達100萬元可獲得5萬元紅包，初估至今已有上百人開戶下單。
檢調昨搜索王男位於台北市文山區的住處、中山區的辦公室等6處，查扣逾2700萬元現金、一輛保時捷車輛及帳冊，王等9人被帶回依法偵辦，士林地檢署漏夜偵訊後，令王男50萬元交保，擔任現場主管的姚姓女子10萬元交保，其餘7名擔任業務員的被告皆請回。
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