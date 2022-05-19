快訊

本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經營地下期貨遭突襲搜索 士檢漏夜偵訊 主嫌50萬交保

聯合報／ 記者李隆揆蕭雅娟／台北即時報導

王姓男子等9人因涉非法經營地下期貨交易，昨遭檢調搜索，查扣現金逾2700萬元，9人被依未經許可經營期貨罪嫌偵辦，士林地檢署漏夜複訊後，令王、姚2人分別依50、10萬交保，其餘7人請回。

案件起源於調查局先前發現民眾銀行金額異常，疑有不法地下期貨集團，循線調查後得知，43歲王男自2017年起經營地下期貨公司，雇數名業務員招攬生意，以獎金吸引客人上門交易。

該集團投資「台灣加權指數期貨」，主打不收手續費、無需保證金，小錢即可玩大錢，吸引投資客以小博大開戶下單，後續若有財務問題，王男等人則會以暴力討債方式處理。

該集團為鼓勵業務員開發新客戶，試用期底薪有2萬5千元，每拉1人開戶就有500元獎金，通過試用期底薪3萬，獎金另計；客戶下單達50萬元則可獲得1萬5千元紅包，下單達100萬元可獲得5萬元紅包，初估至今已有上百人開戶下單。

檢調昨搜索王男位於台北市文山區的住處、中山區的辦公室等6處，查扣逾2700萬元現金、一輛保時捷車輛及帳冊，王等9人被帶回依法偵辦，士林地檢署漏夜偵訊後，令王男50萬元交保，擔任現場主管的姚姓女子10萬元交保，其餘7名擔任業務員的被告皆請回。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

紅包 北市

延伸閱讀

判斷台股進出訊號 凱基期貨智能交易助驗證

國際油價重挫逾2% 避險買盤湧入金市

台指期 中性區間看待

期貨商論壇／鴻海期 後市樂觀

相關新聞

綠帽夫質問性愛次數 妻答「數手指頭」讓他徹夜難眠

台中市謝姓男子去年間替妻子更新手機發現，妻與蔡男有染，謝質問妻子出軌性愛次數，妻回「手指頭算得出」，謝徹夜難眠，傳訊給妻...

欠700萬賭債遭押走 被虐「站著舉10KG啞鈴」腳軟才能放

高雄市一名陳姓男子在台南賭場欠700萬賭債不還，債主委託梁姓男子討債，陳男被押往大寮工廠凌虐，不僅被藍白拖打臉，還被要求...

政院通過 訴願法20年全面翻修

台灣現行訴願制度從2000年確立，20年來只有修正少數條文。為強化訴願制度功能，行政院會今日通過「訴願法」修正草案，將函...

經營地下期貨遭突襲搜索 士檢漏夜偵訊 主嫌50萬交保

王姓男子等9人因涉非法經營地下期貨交易，昨遭檢調搜索，查扣現金逾2700萬元，9人被依未經許可經營期貨罪嫌偵辦，士林地檢...

被指不願江聰淵當選 陳歐珀告鍾姓記者涉誹謗

民進黨籍立法委員陳歐珀不滿自由時報鍾姓記者撰寫相關報導，指他懊惱與縣長失之交臂、不願江聰淵當選宜蘭縣長等內容，今天到台北...

改制農田水利還是消滅親藍地方派系？憲法法庭24日交鋒

台灣農田水利事業有3百多年歷史，現代法制化的農田水利會則始自日治時期，但2020年農田水利法通過，農田水利會改制為公務機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。