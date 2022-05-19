綠帽夫質問性愛次數 妻答「數手指頭」讓他徹夜難眠

台中市謝姓男子向妻子外遇對象求償100萬元，台中高分院判賠40萬元確定。 圖／ingimage 台中市謝姓男子去年間替妻子更新手機發現，妻與蔡男有染，謝質問妻子出軌性愛次數，妻回「手指頭算得出」，謝徹夜難眠，傳訊給妻「因一隻手還兩隻而失眠」，雙方協議離婚，謝向蔡求償100萬元，台中高分院維持一審認定，判賠40萬元確定。

判決指出，謝姓男子是碩士畢業，在電腦產業工作，收入不錯，謝與妻子在2016年底結婚，但謝在去年4月間，替妻子更新手機時發現，妻子與擔任商場經理的蔡姓男子有親密對話，甚至有發生性關係，討論可能懷孕的話題，謝拍照截圖後，向妻子詢問，妻子回應「手指頭數得出來」。

謝在得知妻子告知後，還傳訊給妻子「婚外情才三、四個月，怎麼會這麼快就連身體都給出去」、「你說手指數得出來，昨晚在想是一隻手、還是兩隻手，我為了這個關子失眠」，謝與妻子在同年5月協議離婚，並向蔡提出侵害配偶權的告訴，求償100萬元。

一審時，蔡男爭執謝使用的手機截圖，為謝妻的私密資料，具有隱私權，不得採用為證據，另外，有配偶的人，也有性愛自主權，屬於憲法保障的人格自主權。

不過法官不予採信，認定謝男的截圖可以作為訴訟使用，且蔡男辯稱，有配偶的人有性愛自主權，與他人發生性關係不等於妨害婚姻，與社會常情、善良風俗相違背，而且蔡的行為也造成謝男精神上的重大痛苦，審酌雙方的收入、社會地位、職業，判賠40萬元。