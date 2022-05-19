暴力男曾10犯傷害罪 又朝防疫天使吐口水、痛毆腦震盪

台中周姓男子有10次傷害、3次妨害公務前科，因沒戴口罩要搭火車被台鐵擔任防疫天使的郭姓女子制止，周不滿朝郭吐口水、壓在地上痛毆，把郭打到腦震盪、視網膜剝離，檢方痛斥周增加染疫風險、反社會性格強烈，依傷害、侮辱公務員起訴，建請法院從重量刑。

檢警調查，郭女擔任台鐵防疫天使，平時會穿背心在區間各站替旅客量體溫、宣導戴口罩，並禁止不符規定旅客入站，為授權的公務員。

周男（40歲）今年3月6日下午2點多到五權車站要搭車，但因沒有戴口罩就想從剪票口入站，郭女隨即上前口頭勸導，未料周心生不滿先是當眾朝郭吐口水，因郭出手制止，周竟朝她猛力揮拳、腳踹，甚至壓制在地上痛毆一頓。

結果郭女慘被打到腦震盪、頭皮撕裂傷，就連右眼都視網膜剝離，附近鐵路警察獲報趕忙到場制止，並依傷害罪嫌將周逮捕送辦。

檢方訊時，周坦承有朝郭女土口水、毆打，但辯稱是郭態度不佳、還有出手等，自己才會揮拳傷人，郭女則指證歷歷並提出驗傷佐證，現場監視器也清楚拍下衝突過程。