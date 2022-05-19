欠700萬賭債遭押走 被虐「站著舉10KG啞鈴」腳軟才能放

高雄市一名陳姓男子在台南賭場欠700萬賭債不還，債主委託梁姓男子討債，陳男被押往大寮工廠凌虐，不僅被藍白拖打臉，還被要求站著舉10公斤啞鈴，直到手腳發抖、發軟才能放下，陳男交不出錢獲釋；警方獲報蒐證，陸續逮捕梁男等5嫌，將梁提報治平對象，檢察官聲請羈押，但法院訊後僅裁定3萬元交保。

新興警分局警方指出，高雄市一名年約30歲的陳姓男子，去年11月間至台南市仁德區一處職業賭場賭博，陸續輸了共計700萬賭債，債主為了討債，委託梁姓男子（23歲）及其手下王姓男子（25歲）等4人進行討債。

梁男等人將陳男押往大寮區一處工廠後，持藍白拖掌摑被害人、徒手毆打手腳，還拿10公斤重的啞鈴，要求陳男站著舉高啞鈴，直到手腳發抖、發軟才能放下等方式凌虐體罰陳男。

陳男被凌虐一番後，仍交不出錢，梁男等人要求他盡速籌款才放人；陳男獲釋後，去年12月向新興警分局警方報案，警方展開蒐證，發現梁男組成的討債集團，也曾為了向一名劉姓被害人追討18萬債務，撂人至劉男位於苓雅區住家討債，於是和苓雅警分局警方共同偵辦。

警方蒐證後，16、17日連續兩天兵分三路至鳳山、前鎮及台南仁德搜索，逮捕梁、王以及邱男（27歲）、林男（23歲）、李男（34歲）等5人，另在王嫌住處搜獲30公克K他命，並查扣施暴專用的棍棒、錏鈴以及手機等證物。