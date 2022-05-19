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酒醉態樣明顯議員質疑酒駕 警竟回：可能是生病！
台東日前發生疑似酒駕肇事交通事故，未料，警方當下未實施酒測，還縱放肇事者返家，受害車主求助無門找上議員。議員古志成今質詢警察局，並播放當時事故現場影像，質疑肇事者呈現醉態明顯酒駕。警方回應「其實肇事者有可能是生病」。
古志成說，這起事故發生在3月份，受害車主才準備停車，就被一輛貨車從後方側撞車頭，當下受害車主報警處理，未料，員警到場後非但沒做酒測，還用台語告知肇事者待回找你，隨後肇事者就離開現場，讓受害者相當傻眼，肇事者也未和解。
縣議會定期會今天持續單位工作報告，古志成針對疑似酒駕肇事交通事故質詢縣警局，他並播放一段當時事故現場影像，古說「肇事者走路就顛顛倒倒，說話與無論次，酒醉態樣明顯，根本就是酒駕」。警方回應「其實肇事者有可能是生病」。議場頓時笑聲四起，也氣得古怒批警「睜眼說瞎話」。
古志成說，明明受害車主已告知現場員警肇事者有酒駕，結果卻都沒有實施酒測的作為，最後處理員警還用台語告知肇事者待回找你，隨後肇事者就離開現場，隔天才製作筆錄，整個處理程序荒腔走板，離譜到極點，他甚至懷疑警方有縱放的嫌疑。
縣警局回應表示，有沒有酒駕不能靠影帶就認定肇事者酒駕，不過，肇事者當下跑進家裡，員警有追到屋子，且肇事者不讓員警進屋，最後跑掉了。但為何員警當下沒有留置肇事者，以及沒有施予酒測，這部分是否有行政疏失，會做調查，並改進，
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