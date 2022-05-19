女童控訴老師用鉛筆戳下體 法院：是希望母親多關注她

北部某國小女童回家向家長告狀遭老師以鉛筆戳下體，母親代為提告，檢察官對老師處分不起訴；母親不甘心，請律師聲請交付審判。台北地院審理，採2份醫學鑑定報告認為，女童不排除是希望獲得母親關注假稱受害，駁回聲請。

母親對老師提告的妨害性自主案，台北地檢署2021年9月25日不起訴，母親再議，台灣高等檢察署10月28日駁回，11月12日母親向法院聲請交付審判。

母親表示，老師2019年9月至2020年1月將她的女兒交給不明人士帶到校園密閉空間毆打、撫摸下體，老師也曾拿棒子打她的女兒，還拿鉛筆戳她女兒的下體，希望法院能審判。

合議庭調查，母親雖稱女兒受到性侵與性霸凌，不過，依三總北投分院鑑定，女童在獨立陳述時，無法對案發細節有穩定、一致的描述，與父母親陳述及對照時，一致性也不高，陳述的可信度偏低。

此外，法官認為，女童母親整理與女兒的談話，女兒曾對遭性侵的事改口「媽媽，其實我跟妳說的都是騙妳的，我只是希望妳可以多關心我和注意我」、「從頭到尾都是假的」，指述不穩定。

裁定說，再依據臺安醫院兒童發展復健中心14次臨時會談，也指女童會將情緒透過編故事來發洩，結論稱，女童對被拋棄、被討厭有不安感，不能排除女童是出於希望母親可以多加關心和注意才不實指訴，母親的主張不足採信。