BMW原廠耗材蝦皮7折便宜賣？不肖業者從淘寶進大量假貨

耗材真假從外觀肉眼幾乎無法辨識。記者曾健祐／翻攝 莊姓、楊姓男子利用民眾貪小便宜心態，透過大陸淘寶進口仿冒的BMW低價耗材如火星塞、濾網等，再以原廠7折價在國內電商販賣，警方到台北、台中倉庫搜索起獲大量仿品，侵權市值約60萬元依商標法將2人移送；BMW委任律師也說，BMW在台未提供網路銷售車輛零件，應向原廠購買。

保二總隊刑警大隊偵二隊指出，有蝦皮賣家以低廉價格銷售BMW原廠耗材，包括煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網及煞車來令片等，買家下訂前還要求對方提供行照、引擎號碼確認車型，同時讓車主誤認其專業、貨源來自原廠。

保二警方說，實際查因BMW並未透過網路販售耗材，經鑑定也確認蝦皮上賣的實際是真、仿混雜，去年10月、今年5月各自到台北南港、台中等地對莊男、楊的倉庫搜索，起獲共400多件仿冒品。

警方表示，莊男（55歲）貨源是從大陸淘寶上進口，買進時包括外包裝、內容物就已經全數印製仿冒標籤等，判斷實際製造貨源應來自大陸，而莊雖有營業登記，倉庫卻位於台北南港巷弄規避查緝，搜索查扣300多件BMW原廠耗材，估計侵害市值約50萬元。

警方查，莊男除在蝦皮另於Yahoo!、PChome都有販售，價格約是原廠的7折，販售至今5年多；莊供稱少部分有向BMW台灣原廠代理商進貨外，其餘大多透過朋友從淘寶向大陸業者以原廠半價進貨。

另一名楊男（35歲）同樣在網路電商賣BMW耗材假貨，落網時對於來源不願交代，自稱是大陸的朋友贈送，目前賣了10幾件等；警方表示，全案目前雖無買到假貨的車主提出詐欺告訴，但仍依違反商標法各將莊男、楊男移送士林、台中地檢署偵辦。

BMW委任律師楊淇皓指出，BMW產品經多重安全性測試，仿冒品基於成本考量，不會達到經高規格監督管控，因此真品、仿品就會出現材質上差異，而BMW也不建議消費者透過肉眼分辨真、仿品，因仿冒業者連防偽標籤也被作假，若用肉眼判斷恐有誤判，應尋求原廠、維修中心檢測。