快訊

竹科火災源頭是它！亞東氣體竄火苗冒黑煙消防馳援 現場照曝光

竹科疑爆炸竄大火冒黑煙！園區出現大規模跳電 傷亡待釐清

吃清冠一號拉肚子怎麼辦？中醫權威提示3階段保健法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當心荷包大失血 網路賣動物藥品違反動物用品管理法

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣動物防疫所指出，今年接獲8件網路販賣動物用藥品的通報案件，有6件是外縣市移請當地動物防疫機關，2件是屏縣民家中飼養觀賞魚隻，經網友推薦購買「日本黃粉」治療皮膚病變，沒有用完又不想浪費，用拍賣網路平台轉售，違反《動物用藥品管理法》開罰。

動防所指出，依據《動物用藥品管理法》規定，動物用藥品販賣業者應向所在地主管機關申請，經審查合格並核發動物用藥品販賣業許可證後，才可以登記營業。動物用藥品販賣業者是指經營動物用藥品批發、零售、輸入及輸出業者，未取得登記證而擅自販賣動物用藥品，一旦查獲可處9萬元以上45萬元以下罰鍰。

動物用藥品不是一般商品，應遵守使用對象、用法、用量、販賣條件等規定，只能在登記的營業場所販賣，即使有實體店面的動物用藥品販賣業者、領有動物用藥品販賣業許可證的獸醫診療機構及公司行號，也不可利用網路平台販售動物用藥品，否則即違法，民眾應向合法業者購買動物用藥品才能保障動物健康。

動防所指出，受疫情影響，消費型態改變，習慣用網路購物購買生活必需品，違法販售動物用產品情形日益增多，呼籲民眾，切勿利用網路商城、臉書、LINE及粉絲專頁等管道販賣動物用藥品外，更不得刊登販售寵物用品及食品宣稱療效，如經查獲屬實，可依動物用藥品管理法第39條規定，處20萬至100萬元罰鍰。建議業者可上網查詢「寵物食品用字參考表」做為廣告用詞參考，避免誤觸法規。

網路違反販售動物藥品情況增多，屏縣動防所提醒，未取得登記證而擅自販賣動物用藥品，一旦查獲可處9萬元以上45萬元以下罰鍰。記者劉星君／翻攝
網路違反販售動物藥品情況增多，屏縣動防所提醒，未取得登記證而擅自販賣動物用藥品，一旦查獲可處9萬元以上45萬元以下罰鍰。記者劉星君／翻攝

寵物 屏東縣

延伸閱讀

屏東今+2105確診累計今年12死 衛生局：投藥率高於全國平均

國中會考確診班級全班都請防疫假 屏縣逾25考生確診

屏縣估屏疫情高峰5月底6月初 衛生局長:單日恐破3、4千

屏縣議員示範打防疫專線沒人接 衛生局長：日接600通

相關新聞

BMW原廠耗材蝦皮7折便宜賣？不肖業者從淘寶進大量假貨

莊姓、楊姓男子利用民眾貪小便宜心態，透過大陸淘寶進口仿冒的BMW低價耗材如火星塞、濾網等，再以原廠7折價在國內電商販賣，...

女童控訴老師用鉛筆戳下體 法院：是希望母親多關注她

北部某國小女童回家向家長告狀遭老師以鉛筆戳下體，母親代為提告，檢察官對老師處分不起訴；母親不甘心，請律師聲請交付審判。台...

當心荷包大失血 網路賣動物藥品違反動物用品管理法

屏東縣動物防疫所指出，今年接獲8件網路販賣動物用藥品的通報案件，有6件是外縣市移請當地動物防疫機關，2件是屏縣民家中飼養...

台南警首度跨分局聯合稽查改裝車 一夜開罰77件

台南改裝噪音車擾民事件層出不窮，尤其深夜改裝車輛呼嘯而過，影響民眾睡眠品質，更攸關道路行車安全，台南警方首度跨分局實施監...

想見前女友 男竟偕友人深夜「爬窗」侵入其宿舍挨告

楊姓男子與黃姓女大生甫分手，心情不佳，想找她見面聊天，夥同夏姓友人，去年2月凌晨3時，侵入台南永康出租學生宿舍，兩人穿越...

用痠痛貼布換健保卡 醫師聯手藥師13年詐2500萬

嘉義縣林姓醫師與張姓藥師涉嫌透過三名民眾，以換取酸痛貼布等方式收集健保卡，十多年來詐領健保費逾二五○○萬元，檢調搜索診所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。