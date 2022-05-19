聽新聞
test
0:00 / 0:00
當心荷包大失血 網路賣動物藥品違反動物用品管理法
屏東縣動物防疫所指出，今年接獲8件網路販賣動物用藥品的通報案件，有6件是外縣市移請當地動物防疫機關，2件是屏縣民家中飼養觀賞魚隻，經網友推薦購買「日本黃粉」治療皮膚病變，沒有用完又不想浪費，用拍賣網路平台轉售，違反《動物用藥品管理法》開罰。
動防所指出，依據《動物用藥品管理法》規定，動物用藥品販賣業者應向所在地主管機關申請，經審查合格並核發動物用藥品販賣業許可證後，才可以登記營業。動物用藥品販賣業者是指經營動物用藥品批發、零售、輸入及輸出業者，未取得登記證而擅自販賣動物用藥品，一旦查獲可處9萬元以上45萬元以下罰鍰。
動物用藥品不是一般商品，應遵守使用對象、用法、用量、販賣條件等規定，只能在登記的營業場所販賣，即使有實體店面的動物用藥品販賣業者、領有動物用藥品販賣業許可證的獸醫診療機構及公司行號，也不可利用網路平台販售動物用藥品，否則即違法，民眾應向合法業者購買動物用藥品才能保障動物健康。
動防所指出，受疫情影響，消費型態改變，習慣用網路購物購買生活必需品，違法販售動物用產品情形日益增多，呼籲民眾，切勿利用網路商城、臉書、LINE及粉絲專頁等管道販賣動物用藥品外，更不得刊登販售寵物用品及食品宣稱療效，如經查獲屬實，可依動物用藥品管理法第39條規定，處20萬至100萬元罰鍰。建議業者可上網查詢「寵物食品用字參考表」做為廣告用詞參考，避免誤觸法規。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言