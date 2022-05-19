當心荷包大失血 網路賣動物藥品違反動物用品管理法

屏東縣動物防疫所指出，今年接獲8件網路販賣動物用藥品的通報案件，有6件是外縣市移請當地動物防疫機關，2件是屏縣民家中飼養觀賞魚隻，經網友推薦購買「日本黃粉」治療皮膚病變，沒有用完又不想浪費，用拍賣網路平台轉售，違反《動物用藥品管理法》開罰。

動防所指出，依據《動物用藥品管理法》規定，動物用藥品販賣業者應向所在地主管機關申請，經審查合格並核發動物用藥品販賣業許可證後，才可以登記營業。動物用藥品販賣業者是指經營動物用藥品批發、零售、輸入及輸出業者，未取得登記證而擅自販賣動物用藥品，一旦查獲可處9萬元以上45萬元以下罰鍰。

動物用藥品不是一般商品，應遵守使用對象、用法、用量、販賣條件等規定，只能在登記的營業場所販賣，即使有實體店面的動物用藥品販賣業者、領有動物用藥品販賣業許可證的獸醫診療機構及公司行號，也不可利用網路平台販售動物用藥品，否則即違法，民眾應向合法業者購買動物用藥品才能保障動物健康。