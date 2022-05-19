台南警首度跨分局聯合稽查改裝車 一夜開罰77件

警方統計，一夜下來，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛77件，其中召回檢驗56件。記者邵心杰／翻攝 台南改裝噪音車擾民事件層出不窮，尤其深夜改裝車輛呼嘯而過，影響民眾睡眠品質，更攸關道路行車安全，台南警方首度跨分局實施監警環聯合稽查，昨晚擇定大同、生產路口同步攔檢改裝車輛，一夜下來，共開罰改裝車輛77件。警方強調，針對噪音車經常出入路段，持續加強攔查。

台南市警一分局指出，結合交通警察大隊、第六分局、台南監理站、環保局等權責單位，昨晚針對省道台1線往返台南、高雄車流頻繁路段執行監警環聯合稽查，在大同、生產路口同步攔檢改裝車輛，跨領域整合，共同取締。

據統計，一夜下來，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛77件，其中召回檢驗56件。另取締無照駕駛3件、註銷駕照1件及越級駕駛1件，至於排氣管改裝，由環保機關召回檢驗則有8件。