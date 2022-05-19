想見前女友 男竟偕友人深夜「爬窗」侵入其宿舍挨告

楊姓男子與黃姓女大生甫分手，心情不佳，想找她見面聊天，夥同夏姓友人，去年2月凌晨3時，侵入台南永康出租學生宿舍，兩人穿越宿舍後方停車場，楊在夏的協助下，自黃女1樓住處窗戶攀爬侵入，她嚇到通知管理人報警處理，楊、夏兩人分處拘役40日、15日並緩刑。

案經警方調閱監視器，循線查獲，楊、夏兩人在警詢及偵查中坦承犯行。管理人認兩人無故侵入他人住宅附連圍繞之土地罪提告，黃女出面指認，但未提告，且有監視器錄影畫面佐證。

檢警調查，楊與黃女甫分手，心情不佳，想找她見面聊天，夥同夏壯膽，2月15日3時4分許，未經該棟宿舍管理人同意，徒步穿越停車場柵欄，擅自侵入宿舍正後方停車場。在夏的協助下，楊經黃女住處窗戶攀爬侵入，嚇到黃女通知管理人。

台南地院審酌，楊、夏2人僅因細故，無正當理由而侵入該住宅附連圍繞的停車場，危害告訴人生活安寧，破壞社會秩序，又2人並無重大前科記錄，迄未與告訴人達成和解，兼衡2人犯罪動機、目的、手段及坦承犯行、所生損害等一切情狀。