潘懷宗認貪汙罪求緩刑 助理費3百多萬都花在選民服務

「貪汙２字掛頭上，一輩子洗不掉！」新黨台北市議員潘懷宗，和辦公室主任陳玉臺等人，遭控貪汙詐領公費助理薪資，高達333萬餘元。士林地方法院今審理，潘等5名被告全部認罪，懇求法院給予自新機會，求判緩刑，全案今年6月15日宣判。

潘懷宗今在李永然、魏憶龍、徐履冰等3位大律師辯護下出庭，審判長問潘，4名被告有任職助理工作嗎？3百萬用在哪？有用到個人支出嗎？潘回答，如起訴書所載不爭執，3百多萬都是用在服務處，不夠會貼錢，陳玉臺應該不會用到個人支出。潘懷宗認罪，低頭感謝檢察官、法官，並說「希望能給予自新機會」。

曾任2屆台北市議員的律師魏憶龍舉例，舉例曾有議員同事選第一屆議員花了3億，第二屆花了1.5億元，反觀潘懷宗，軍公教子弟能擔任議員是榮耀也是負擔，非富二代，家中沒有橫財，每月13萬薪水，但選民服務就算薪水30萬都不夠用，這是歷史共業。

魏律師說，潘擔任5屆議員，選民服務口碑受人肯定，多年補助的助理費3百萬餘元全部用在服務處做選民服務，早已花光，但沒有一毛錢放進潘的口袋「貪汙２字掛頭上，一輩子洗不掉！」這類型案件使用大水庫理論可認定無罪，如用法匠思維，就成立犯罪，請求法院給予自新機會。

潘懷宗辦公室陳玉臺同樣認罪，從潘當議員的第一天就任職辦公室主任至今。陳稱，2010年潘曾經交代議員助理費用需要用自己人申報，後續他就依循慣例執行。同案被告陳女、陳男是陳玉臺的胞姊、姪兒，提供帳戶給服務處使用，沒有實際擔任過議員助理，公司員工李男、和因確診新冠肺炎未到庭沈男同樣都是提供人頭帳戶。

自稱月薪20萬元的陳玉臺，除擔任辦公室主任，還經營公司。他稱，只要有單據來就會先付掉，會找親人開戶是為了以後不用擔心錢不見，每月都會從人頭帳戶領助理薪水來用，全部用在選民服務、租金水電、電話費、交通費、郵資、紅白帖等，但是「完全不足以支應」

陳的辯護人、曾任議員的律師林美倫表示，議員每月助理補助上限24萬元，都放在議會使用，就算她有法律專業，但台北市各局處事務多如牛毛，她當市議員時，聘請台大博士生教看預算書，從頭學起；選議員花了3百萬，還是用房子貸款，當時「以為書生可救國」後來看來都是「癡人說夢」請法官考量現實和法的落差。

檢方論告指出，被告坦承犯行，繳納全數犯罪所得，請依法量刑。潘懷宗等5名被告及辯護人等，均請求法院給予自新機會，請求給予緩刑。