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大法庭：國外犯不適用刑法罪 法院應諭知不受理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

最高法院大法庭今宣示裁定指出，國人在國外犯下刑法第5條至第7條以外的罪行，無法適用我國刑法時，法院應依刑事訴訟法規定諭知不受理判決。

外界恐有疑問，如此一來詐騙集團在國外犯罪，回國後是否無法受到法律制裁？最高法院指出，本號裁定是解決刑法修法前、未將加重詐欺罪列入第5條的問題，若在國外犯加重詐欺罪，回國後不適用我國刑法，而諭知不受理；但如今刑法修正後，加重詐欺罪已納入第5條，故現今詐騙集團在國外犯罪，回國後仍要接受刑罰。

蘇姓男子得知犯銀行法藏匿泰國而遭通緝的高姓男子想要回台，卻又怕遭到羈押，他夥同共犯2015年6、9、10月在泰國曼谷、2016年4月在香港，向高謊稱熟識警察和司法人員，可以安排高返國歸案，而不被羈押；高信以為真，陸續支付4萬元美金後，2016年4月26日從香港搭機回台灣，在機場被調查局人員逮捕歸案，而揭發案情。

台南地方法院一審判蘇有罪，但台南高分院二審以蘇涉犯修法前刑法（加重詐欺罪尚未增列第5條第11款），依規定蘇在國外犯罪，無法適用我國刑法，而諭知公訴不受理；檢方不服上訴，認為法院應諭知無罪判決，而非不受理判決。

最高法院大法庭受理提案法律問題，國民在中華民國領域外，包含香港和澳門，涉犯刑法第5條至第7條以外之罪，不適用我國刑法時，法院應以行為不罰而為無罪判決？抑或無審判決而為不受理判決？

大法庭認為，法院受理訴訟的基本原則，事先審查程序，才能實體認定，若個案不屬於刑法適用範圍時，已構成訴訟障礙，欠缺訴訟要件，不可為實體判決，性質上為法院對被告無審判權，不能追溯、審判，應諭知不受理判決，而非無罪判決。

大法庭。圖／聯合報系資料照片
大法庭。圖／聯合報系資料照片

詐欺 詐騙集團

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