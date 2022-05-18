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最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

為滿足攝影需求 拿活魚引誘「魚鷹」俯衝拍照獲緩起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

保育類動物「魚鷹」每年11月至隔年3月來台度冬，馮姓男子得知新北市新店灣潭，常引來魚鷹作客，為滿足攝影同好捕捉魚鷹俯衝獵畫面，以每次收費100元代價，由馮男拿活魚引誘魚鷹俯衝，馮男在偵查中認罪，台北地檢署日前依違反野生動物保育法給予緩起訴，須繳5千元緩起訴處分金，全案經高檢署駁回再議確定。

新店灣潭位於新店溪曲流處，以320度大河彎聞名，因河底魚類豐富，吸引珍稀保育類動物「魚鷹」作客，每年吸引各國愛鳥人士朝聖拍攝，有人為捕捉生態照片，駕駛小船至河道中央，以活魚為餌，誘使魚鷹俯衝捕食。

檢方調查，臉書「馮大哥灣潭魚鷹樂園」裡有段短片，時間為2019年間，影片完整錄馮男拿活魚引誘魚鷹俯衝獵食的畫面，馮男遭舉報後，承認自己是影中人，指自小就以類似方式餵食魚鷹，有攝影人士想拍攝魚鷹俯衝畫面，出價100元請他重複餵食動作。

檢方考量馮男至少2次騷擾野生動物，偵查中認罪，犯後態度良好，同意給予自新獲緩起訴。

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