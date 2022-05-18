退休警涉殺人案交保 法院重裁收押禁見

綽號「紅點」的嘉義縣退休偵查佐侯宏典與綽號「包子」的男子張嘉恩發生土方糾紛，雙方爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺張男，嘉義地檢署偵查終結，依殺人罪嫌起訴侯男並具體求刑無期徒刑，移審嘉義地院後，法官裁定15萬元交保。檢方不服提出聲明異議，嘉義地方法院撤銷原裁定發回，今天重裁收押禁見。

嘉義地方法院說明重裁理由，被告經訊問後雖然否認犯行，但本案有相關證人證述及行車紀錄器錄音對話可以佐證，足認被告犯罪嫌疑重大。而依卷內資料顯示，被告犯後有跟共犯討論案情並刪除通訊紀錄，可見有勾串共犯和湮滅證據的情形，地院考量羈押限制人身自由及刑罰權所欲維護公益，認為如命被告具保、責付或限制住居，不足以確保審判順利進行，而有羈押必要，故裁定羈押並禁止接見通信。

檢方調查，53歲侯男擔任警職期間曾因槍砲案辦過28歲張男，雙方因而結怨，沒想到退休後侯男投資土方事業，又與張男有利益衝突，今年1月5日相約談判，雙方爆發衝突發生槍戰，侯男持槍擊中張嘉恩右前額，張男當場失去意識，送醫不治。

檢方偵結後，依殺人罪嫌將侯男等人提起公訴，並指侯男在警職退休後，未能潔身自持，反擁槍自重，甚至持槍殺人，法理難容，建請量處無期徒刑。