快訊

獨／趙小僑挺30周大肚成功受孕 劉亮佐爆她肝指數飆高

雙北案例「沒一直上升」 柯文哲點出三原因

「最美博士」許藍方遭爆當小三 她親自出庭和解仍破局

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
許藍方（右）在律師陪同下，今天到台北地方法院出庭。記者林孟潔／翻攝
許藍方（右）在律師陪同下，今天到台北地方法院出庭。記者林孟潔／翻攝

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許二度發聲明否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元，台北地方法院今開庭，許藍方親自出庭，但未對外表示意見；據悉，雙方和解破局，但法官希望雙方能持續協商溝通。

法院今天下午開庭前，許藍方在律師陪同下親自出庭，歷經超過2小時不公開審理，她步出法院不發一語，未接受媒體訪問。據悉，進入訴訟前的調解階段，雙方早因和解條件差距過大而未成立，劉女希望許藍方「公開承認」，但未獲對方回應；進入訴訟後，康也曾被法院傳喚出庭作證，釐清他和許藍方之間的關係。

許藍方是台北醫學大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她被媒體報導和醫師康鈞尉外遇，且雙方對話內容也外流，包括2人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康。

媒體報導，許藍方向康說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認外遇，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。

外遇 醫師

延伸閱讀

男整天和碩士老婆吵架 賭氣外遇卻當了火山孝子

才康復就裸身車震外遇！「一家團圓」確診男星談後遺症

許藍方經提醒才知誤發照片 38歲真實狀態全都露

懷孕女會計外遇老闆 車上聊「調教」全都錄 夫氣炸提告

相關新聞

獨／檢調破地下期貨詐騙盤口 查扣2千多萬現金與保時捷

調查局台北市調查處獲報，指以王姓男子為首的地下期貨集團，在大台北地區設立投注站，利用博弈對賭手法操作台灣期貨股價指數，不...

婦買平板怕被罵送報遺失物 貪警A走判1年半緩刑4年

洪姓婦人購買全新平板後怕被丈夫罵浪費，異想天開利用拾得遺失物半年後未領取便可歸屬拾得人的規定，送到警局謊報，不巧處理拾得...

林世賢被判敗訴批「恐龍法官」卓伯源稱掌權者引以為鑑

彰化市長林世賢稱「彰化縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，被卓伯源控告，刑事被依誹謗罪判刑4月、得易科確定，民事部分被台中高分...

「最美博士」許藍方遭爆當小三 她親自出庭和解仍破局

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許二度發聲明否認不倫，反指康長期騷擾...

行政執行署賣房子、FERRARI、金條 3億多元入國庫

法務部行政執行署2018年起辦理檢察機關囑託變價業務，至今年5月13日止，共辦理執行案件196件，凡吸金案查扣的金塊與金...

8歲女童欠萬元健保費 行政執行署揭辛酸真相

行政執行署今天表示，一名8歲女童積欠健保費遭移送，執行人員啟動未成年義務人關懷協助措施，由健保署協助全數繳納，執行人員也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。