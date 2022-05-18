林世賢被判敗訴批「恐龍法官」卓伯源稱掌權者引以為鑑

彰化市長林世賢稱「彰化縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，被卓伯源控告，刑事被依誹謗罪判刑4月、得易科確定，民事部分被台中高分院判賠100萬元確定。林世賢批評，中華民國就是有一群與社會脫節的恐龍法官，為貪汙的人把關；卓伯源表示，希望從事公職、掌握權力的人，引以為鑑。

林世賢說，法官找不到卓伯源貪汙的的證據，但其實，卓伯源的所做所為，在卸任3個月後，就被人民用選票判決了，因為歷來從沒有一位缷任的縣市長，選不上立委的，這個就是卓伯源。

卓伯源說，掌握權力的人，不能以不正確的言論來汙染社會風氣，他之前曾給林世賢機會，要求澄清事實，但林世賢不知悔改，他只好尋求司法途徑，找回公道與正義，如今刑事及民事都已判決確定，希望從事公職，掌握權力的人，引以為鑑，言行更應謹慎，才能做為人民的表率，符合人民的期待。