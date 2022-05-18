獨／檢調破地下期貨詐騙盤口 查扣2千多萬現金與保時捷

調查局台北市調查處獲報，指以王姓男子為首的地下期貨集團，自2017年迄今在大台北地區設立投注站，利用博弈對賭手法操作台灣期貨股價指數，不法獲利高達數億元；士林地檢署今指揮市調處大批幹員、會同警方前往吸金集團據點攻堅，總計搜索6處地點，約談9人到案，在主嫌家中查扣2千多萬現金、高檔保時捷與BMW名車、手機、電腦、期貨交易手冊、下注單等證物，預計深夜移送士檢複訊，全案朝違反期交法、洗錢等罪偵辦。

據了解，地下期貨又稱空中交易，是沒有合法經營許可的期貨商，大都以交易台指期貨為主，下單與成交和一般期貨商相似，重點是不需要保證金，相對風險也非常高，業者常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶；調查局認為，王男設立的盤口每月賭資上看千萬，其行為影響期貨市場發展及金融秩序，報請士檢檢官劉耕甫偵辦。

地下期貨是投資人直接跟盤口對賭，而非與台面上的市場輸贏，若公司賭輸則匯錢給客戶，若客戶賭輸則匯錢給公司，有些投資根本沒有下單，是跟地下期貨公司對賭，賭贏時，地下期貨公司早捲款落跑，有些是賭輸就被暴力討債。

地下期貨常見四大騙術，包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召，能買在起漲點、賣在起跌點，輕鬆獲利，吸引投資人到地下期貨公司交易，抑或是假藉合法期貨商名義，仲介或招攬非法期貨業務，

檢調今天破獲的這個地下期貨集團，規模不小，辦案人員長時間蒐證，見時機成熟，且有時間上急迫性，決定發動偵查作為，搜索行動從早上報傍晚才結束，士檢並調動多名檢察官支援。

針對地下期貨近年猖獗，金管會證期局今年3月指出，2019至2022年2月，3年多來共移送檢警211件。證期局提醒，未經許可擅自經營期貨事業，依期貨交易法第112條第5款規定，處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。