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婦買平板怕被罵送報遺失物 貪警A走判1年半緩刑4年
洪姓婦人購買全新平板後怕被丈夫罵浪費，異想天開利用拾得遺失物半年後未領取便可歸屬拾得人的規定，送到警局謊報，不巧處理拾得遺失物的27歲陳姓員警見全新平板起貪念，將平板占為己有後造假公文，被洪婦發現，新北地方法院考量陳坦承犯行、繳回犯罪所得，依貪汙治罪條例處1年6月徒刑，緩刑4年，並需支付公庫10萬元。
陳姓員警原任職於保安警察第一總隊第一大隊員警，被警政署分派支援新北市中和警分局偵查隊，案發後已主動辭職。
檢方調查，洪婦與姊妹淘去中和好市多逛街，忍不住借姊妹淘信用卡刷了一台平板，但洪婦怕被丈夫指責浪費錢，便異想天開，將全新平板拿到派出所謊報遺失，想利用拾得遺失物半年後未領取便可歸屬拾得人的規定，在半年後拿回平板。
未料遺失物送到偵查隊後，負責處理的陳員見平板全新未拆封起貪念，6月16日創建公文謊報平板電腦已由遺失者領回，同時發文通知洪婦，並在下班後將平板帶回家，直到洪婦接到平板被領走的通知，致電詢問後陳員所為才東窗事發。
陳員坦承犯罪，並主動離職，他在庭上稱「把平板帶回家後也覺得不太好，因此沒有動它」，更懺悔「心理建設不夠好，沒有把握自己努力考上的警察，也覺得對不起家人與長官」。
合議庭認為，他身為警職，不思廉潔自持，反而侵占遺失物，嚴重減損公務機關執法威信，考量他犯後態度良好、交出平板還給失主，依貪汙治罪條例處1年6月徒刑，緩刑4年，並需支付公庫10萬元。
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