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疫情下未成年人欠健保費變多 行政執行署：執法從寬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

疫情下景氣寒冬，法務部行政執行署日前通令全國分署協調健保署不移送未滿14歲欠繳健保費案，並要求執行官執法從寬；行政執行署今天說，已對弱勢者適時通報社會安全網或轉介社會局，落實公義、關懷的執法精神。

行政執行署表示，各分署執行案件時，常會發現積欠健保費的未成年個案，日前通令全國13分署確實立案、審查，檢視執行名義是否合法，若有通知到場必要，應通知法定代理人，不得僅通知未滿14歲的未成年人。

行政執行署日前與健保署開會，決議針對未滿14歲的滯納健保費案，若符合「全民健康保險保險費及滯納金欠費催收暨轉銷呆帳作業要點」低收入戶的規定，得不移送執行，也要求各分署全面清查未成年人執行案，建立管控機制。

執行署並要求各分署針對未滿14歲的滯納健保費案，須與健保署確認有無相關機制協助繳納，且執行手段應該盡量寬緩，還要適時給予個案關懷。

行政執行署桃園分署致贈民眾二手衣。圖／行政執行署提供
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健保 保費 未成年

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