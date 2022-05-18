行政執行署賣房子、FERRARI、金條 3億多元入國庫
法務部行政執行署2018年起辦理檢察機關囑託變價業務，至今年5月13日止，共辦理執行案件196件，凡吸金案查扣的金塊與金條、毒品案件查扣的貴金屬「鈀金」全部變價賣出，得款3億4862萬元，均挹注國庫。
行政執行署說，新竹分署辦理「紅富海」吸金案的沒收黃金變價，第1次拍賣標的全是黃金，拍定金額高達685萬3000元；第2次拍賣物中有1公斤的金塊12塊、俗稱5台兩的金條14塊，現場行家爭相競標，拍定總額高達2974萬5000 元。
此外，嘉義分署也自毒品案件扣押物中發現「鈀金」，受雲林地檢署囑託拍賣時，從混亂的雜物堆中分辨出有價值的「鈀金塊（palladium）」，現已全數拍定，拍定金額是355萬元。
行政執行署表示，士林分署去年10月拍賣士林地檢署查扣一部2017年份 BMW540i xDrive，並首次拍賣44部挖礦機及虛擬貨幣，BMW以180萬元拍定，44部挖礦機以底價2倍的560萬元拍出，泰達幣跟以太幣也分別以21萬6000元、3萬5000元拍出。
行政執行署說，台北分署受理「拉法葉案」中已故軍火商汪傳浦身前擁有的台北市金門街的房產，去年5月進行第2次拍賣時，不動產以3201萬元拍定，追討軍購弊案的不法所得。
拍賣名車部分還有台中分署。行政執行署說，台中分署辦理詐騙案查扣的FERRARI、MASERATI、BMW名車，先後以690萬元、188萬元、75萬8888元拍定，台中分署最近還要辦理詐欺案查扣的1萬枚泰達幣，訂下月7日開賣。
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