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造勢喊「貪汙最嚴重是卓伯源」 彰化市長林世賢得賠100萬確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化市長林世賢（圖）在造勢大會指控卓伯源貪汙，台中高分院判林得賠100萬元確定。聯合報系資料照片／記者劉明岩攝影
彰化市長林世賢（圖）在造勢大會指控卓伯源貪汙，台中高分院判林得賠100萬元確定。聯合報系資料照片／記者劉明岩攝影

彰化市長林世賢在2019年11月底，參加立委候選人陳秀寶總部成立大會時，高喊「彰化縣長貪汙最嚴重的就是卓伯源」，卓提告刑事、民事告訴，刑事部分，林被依誹謗罪判刑4月、得易科確定，民事部分，台中高分院今審結，判得賠償100萬元，判賠部分確定。

判決指出，彰化縣前縣長卓伯源指控，彰化市長林世賢在2019年11月29日晚間，參與彰化縣鹿港鎮總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶聯合競選總部成立大會時，在台上致詞時，說出「彰化縣縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」的言論，影片在陳秀寶臉書、Youtube上傳播。

卓伯源對林世賢提出刑事誹謗告訴，以及民事損害賠償告訴，刑事部分已在去年7月審結，判刑4月，得易科罰金，民事部分，一審判林得賠100萬元，上訴二審後，卓請求在三大報頭版半版，刊登此件判決一天。

台中高分院維持一審認定，認為林得言論並非主觀抽象感受或是意見表達，而是指控卓伯源貪汙枉法，但卻沒有舉證該言論有善盡合理查證義務，行為違法，維持一審認定，判賠100萬元確定。

另外，卓伯源在二審期間另外請求，由林世賢負擔費用，讓他在自由時報、聯合報、中國時報的頭版半版，刊登此判決一天，以恢復名譽，不過法官認為，此案在刑事、民事判決作成後，任何人都可公開查閱，卓也可揭露林有民事、刑事侵害名譽之事，加上影片已經下架，林發言時間也不長，若再要林負擔刊登判決費用，不符合比例原則，駁回卓訴請，卓訴請在三大報刊登判決部分，仍可上訴。

卓伯源 林世賢 貪汙

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