8歲女童欠萬元健保費 行政執行署揭辛酸真相

行政執行署今天表示，一名8歲女童積欠健保費遭移送，執行人員啟動未成年義務人關懷協助措施，由健保署協助全數繳納，執行人員也募集書籍、童衣，協助女童安心成長。情境示意圖。圖／Ingimage

行政執行署今天表示，一名8歲女童積欠健保費遭移送，執行人員啟動未成年義務人關懷協助措施，由健保署協助全數繳納，執行人員也募集書籍、童衣，協助女童安心成長。

法務部行政執行署今天發布新聞稿指出，不少未成年人因積欠健保費遭移送執行，原因包括父母離婚或行蹤不明、父母均在監執行等，雖被主管機關加保於區公所，但因未成年人幾乎無經濟能力繳納而欠費。

行政執行署表示，針對此類滯納案件，已通函各分署執行時嚴守正當法律程序，並協調衛生福利部中央健康保險署就未滿14歲的健保欠費案不予移送執行，行政執行案件管理系統也針對此類案件加註警示標語，並採取柔性寬緩執行作為。

行政執行署舉例，桃園市一名年僅8歲的女童因欠繳健保費新台幣1萬餘元遭移送執行，桃園分署實地訪查發現，女童與母親同住狹小套房，平時只能在工廠警衛室等待加班的母親。

桃園分署隨即轉介家扶中心給予8歲女童扶助，並協助女童改以眷屬身分加入健保，而女童所欠健保費，由健保署以公益彩券回饋金協助全數繳納；桃園分署愛心社募集二手童衣、兒童書籍並自發捐款，希望能保護女童安心成長。

桃園分署發現，15歲的少女因積欠健保費遭移送執行，但父母行蹤不明，與外婆住在簡陋住處，因此協調健保署協助繳納欠費；此外，欠繳健保費的10歲女童因父母遠走澳洲打工，與祖母相依為命，桃園分署也協助申請相關補助，欠費同樣由健保署協助繳清。

行政執行署表示，行政執行機關雖為辦理強制執行業務的執法機關，但對於弱勢義務人，本於人飢己飢、人溺己溺精神，給予必要關懷與協助，具體落實公義與關懷的執法精神。