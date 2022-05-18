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長榮女大生命案父母提國賠 台南地院採不公開審理

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
女大生父母認為，市府等相關單位行政上的疏失與女兒死亡間，具有相當因果關係，向台南地院遞狀，請求國家賠償。圖／本報資料照
女大生父母認為，市府等相關單位行政上的疏失與女兒死亡間，具有相當因果關係，向台南地院遞狀，請求國家賠償。圖／本報資料照

台南長榮大學馬來西亞籍女大生，去年遭梁育誌涉嫌擄走性侵殺害，經鑑定有性侵再犯高風險，無教化可能，一審判處死刑，女大生父母認市府警察局、工務局及歸仁區公所等怠忽職守及未盡 管理之責，與女兒死亡有因果關係求償593萬多元，台南地院今天下午開庭，採不公開審理。

長榮大學女大生2020年10月28日遭梁育誌強盜、強制性交後殺害，梁男3月18日經橋頭地方法院求處死刑。命案發生後，女大生家屬認台南市警察局、工務局、歸仁分局及歸仁區公所等單位有行政上疏失，提起國家賠償，求償2069萬元，經台南市國家賠償事件處理委員會駁回後，委託律師向台南地院遞狀，請求國賠

女大生父母主張，台南市警察局怠於執行啟動偵查作為，也未防止夜間婦女被害事件的發生；工務局在歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，未盡管理維修之責，放任路燈壞掉或不亮，無法達 到夜間照明的效果；歸仁區公所負責上開路段的電力設備使用，竟自行斷電，導致案發路段的路燈無法正常運作，就公有公共設施因設置或管理有嚴重欠缺；歸仁分局主張該分局所屬員警接獲被害人報案，怠於執 行職務，未依相關規定通知行為人到場，或定期實施查訪，致被害人遭梁某殺害。

女大生父母認為，市府等相關單位行政上的疏失與女兒死亡間，具有相當因果關係，依國家賠償法第2條、第3條規定請求國家賠償，求償包含喪葬費及父母二人精神慰撫金在內合計593萬多元。

台南地院下午開庭，採不公開審理方式，雙方均委由律師到庭陳述意見。市府警察局等指出，員警據報後確有偵辦，也偵破案件，惟政府機關站在人道關懷，期能慰問死者家屬且有所表達，擇期將與女大生父母委託律師調解。

女大生家長主張，工務局及歸仁區公所在歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，未盡管理維修之責，放任路燈壞掉或不亮，無法達到夜間照明的效果。圖／本報資料照
女大生家長主張，工務局及歸仁區公所在歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，未盡管理維修之責，放任路燈壞掉或不亮，無法達到夜間照明的效果。圖／本報資料照

台南 長榮大學 性侵 命案 國賠

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