前少棒國手陰經龍刺死女友 檢方依殺人罪起訴

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，離婚後與台電張姓女包商交往十幾年，懷疑女友提分手是另結新歡，今年3月22日在台電嘉義配電中心辦公室，涉嫌持水果刀狠刺女友胸、腹5刀，造成張女送醫不治，警方當場逮捕陰男；檢方偵查終結依殺人等罪嫌提起公訴。

檢方調查，台電公司職員陰男與台電女包商張女都在台電嘉義區處配電中心任職，因相識交往成為男女朋友，今年3月17日11時20分許，張女提分手，2人相約在配電中心3樓倉庫談判，陰男心生不滿，涉嫌持水果刀抵住張女頸部，恫稱要「同歸於盡」、「殺死你」，張女心生畏懼，頸部受有撕裂傷，幸好外甥女擔憂安危前往尋找張女，藉故帶離現場，陰男才作罷。

但陰男仍憤憤不平，心有不甘，3月22日上午9時15分，在配電中心3樓材料課，趁遞送文件給張女之際，涉嫌以預藏的水果刀朝張女左胸、腹部連刺5刀，其中1刀深及心臟，致右心房破裂，大量出血。鄭姓同事見狀上前阻止，陰男揮刀恐嚇「如果再阻止，我連你也殺」等語，直至張女因大量出血，引發低容積性休克及血、氣胸，不治死亡。

檢方偵查終結，依恐嚇、傷害、殺人等罪嫌提起公訴。

據了解，55歲陰經龍結婚育有2女，51歲張女也曾有婚姻生1子，後來皆離婚，兩人工作認識，交往長達12年，陰近年罹患口腔癌，開刀治療病情穩定，也是張女照顧。

陰經龍就讀朴子國小時參加棒球隊，取得中華少棒代表權，1979年在33屆威廉波特少棒賽的資格賽，是打擊率、打點及全壘打「3冠王」，世界賽順利奪冠。