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賣天堂M「黑鑽」獲利上千萬 4玩家涉洗錢起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
林姓男子等4人明知大陸不肖人士利用遊戲商城漏洞詐取虛擬貨幣，仍當盤商收購轉賣其他玩家，今被桃園地檢署起訴洗錢罪。示意圖／Ingimage
林姓男子等4人明知大陸不肖人士利用遊戲商城漏洞詐取虛擬貨幣，仍當盤商收購轉賣其他玩家，今被桃園地檢署起訴洗錢罪。示意圖／Ingimage

遊戲橘子代理的韓國手遊「天堂M」2019年因商城購物刷卡有漏洞，遭不肖人士大量洗遊戲中的虛擬貨幣「藍鑽」販售，而桃園2名林姓男子及曾姓、楊姓女子明知商品是非法管道取得，仍當起盤商，大量購買並轉賣他人，短短一年時間不法獲利2172萬餘元；桃園地檢署調查後，認定林男4人行為違反洗錢防制法，今天偵結起訴。

起訴指出，「天堂M」自從推出4千顆藍鑽賣新台幣3290元後，大陸就有不肖人士刷卡大量購買，然後以誤買或品質不滿意等理由申請退單，並趁遊戲公司尚未回收藍鑽或封鎖帳號之際，將商品轉到其他遊戲帳號，此一行為俗稱「假退單、真詐鑽」，被移轉的藍鑽在玩家之間也被稱為「黑鑽」。

檢方調查，林姓男子等人明知「黑鑽」是透過非法管道取得，仍透過微信與大陸不肖人士聯繫，付款並提供對方刷卡買「黑鑽」所需的遊戲帳號，然後再利用玩家之間的交易方式，用高價販售低廉商品，將「黑鑽」移轉到其他帳號。

涉案4人當中，37歲的林男與曾女經手的「黑鑽」最多，共3396萬餘顆，犯罪所得1625萬餘元。楊女經手628萬餘顆，犯罪所得368萬餘元。另一名36歲的林姓男子經手326萬顆，犯罪所得約178萬元；林男等人去年9月被檢警搜索，因微信和LINE的交易對話全都錄，警詢與偵訊時均坦承犯行。

檢方認為，林男等人明知「黑鑽」是大陸不肖人士利用詐欺手法取得的犯罪所得，仍向不肖人士購買，再輾轉賣給其他玩家牟利，行為確屬洗錢罪，也建請法院沒收或追徵其不法所得。

洗錢 詐欺

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