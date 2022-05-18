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男追女不成吃上跟騷罪 被害人遭控妨害秘密不起訴
台電蕭姓男員工想追求外包商女職員未果，且不滿女方拒絕加入他成立的LINE群組，竟辱罵對方婊子，女方向台電投訴遭蕭男跟蹤騷擾，蕭男連續2年考績吃丙，還被依違反社會秩序維護法裁罰，蕭男事後反控女方蒐證錄影涉妨害秘密，台北地檢署認為構成要件不足，今處分不起訴。
蕭男2019年開始對女方展開追求，屢屢遭拒絕，蕭男不死心，時常寫紙條向女方傳情，還花錢買水果，希望女方能受邀加入他成立的LINE群組，不過始終未能如願，女方原以為蕭男知難而退，沒想到變本加厲騷擾跟蹤她。
女子百般無奈下，只好向台電投訴，台電認定蕭男涉性騷擾及職場霸凌，將蕭男記過2次。但蕭男仍不罷休，2020年3月6日下班時間，又試圖騎車尾隨女方，還問她要不要去爬山，女子拿手機錄影蒐證並提告，蕭男再次被記過2次、另因跟騷行為被裁罰3000元。
蕭男為報復女方，指控女方未經他同意即朝著他錄影，反控女方妨害秘密；檢方認為女方是在被跟蹤騷擾的情況下，於公開場合錄影蒐證自保，因此將女方不起訴。此外，蕭男不服台電連續兩年對他記過，向台北地院提告請求撤銷懲處，另求償162萬元，此部分敗訴。
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