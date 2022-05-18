新北檢票選主任檢察官 前三名經歷超狂

新北地檢署昨天針對一審檢察官升任主任名單進行票選，最後由曾辦過中和南勢角出租套房縱火案的黑金專組檢察官蔡妍蓁拿下第一；第二名是承辦過大同公司前董事長林蔚山掏空案的黑金專組檢察官劉恆嘉，近期偵辦「小玉」朱玉宸換臉合成謎片案的重大專組檢察官黃冠傑則獲第三名。

新北檢今年角逐主任檢察官的人選有8名，分別是魏子凱、黃冠傑、陳詩詩、黃孟珊、劉恆嘉、蔡妍蓁、褚仁傑、楊唯宏，其中除了楊唯宏為司法官49期結業，其餘7人均為48期結業。選舉方式為每張選票可推舉1至3人，選填1至3分，共124人參與投票。

以156分勇奪第一名的蔡妍蓁，曾偵辦過靈骨塔詐騙吸金案，以及震驚社會的莊嘉億虐童案，當時年僅4歲的女童被奄奄一息丟在醫院，最後蔡妍蓁以殺人罪起訴，一審獲法院支持處以死刑。

另外中和南勢角出租套房縱火案中，一把火帶走9條命的男子李國輝，以及違法將房屋隔間出租、間接導致火勢蔓延害人的房東連秋香，也由蔡妍蓁承辦，甚至在起訴後，蔡妍蓁還「己案己蒞」，親上法庭擔任公訴。

以148分奪取榜眼的劉恆嘉，今年因表現優異獲選模範公務員。曾為了不影響股市，親自帶隊向前大同公司董事林蔚山發動搜索，偵結起訴轟動一時的大同掏空案。

劉恆嘉另外也偵辦過新北市議員李倩萍服務處槍擊案，共辦北投警包庇賭場、少將張大偉索賄案等。