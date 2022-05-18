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宜蘭警縱放人犯、非法蒐個資又傷人 二審獲緩刑

中央社／ 台北18日電

宜蘭游姓員警涉3年前縱放人犯、假借職務取得個資及傷害他人。台灣高等法院今天考量他與被害人和解等，依公務員登載不實文書罪判刑1年1月，個資、傷害罪各判3月，均獲緩刑。

二審台灣高等法院判決指出，游男民國107年凌晨擔任值班勤務時，遇到計程車司機搭載1名酒醉男子請求確認身分，但是這名男子因酒醉無法陳述住所並拒絕出示證件，游男打電話給陳姓副所長請求協助，陳返所後發現這名男子為宜蘭分局邱姓小隊長，過程中邱與游發生口角及肢體衝突，游因此受傷。

判決指出，邱姓小隊長多次辱罵游男，游男將邱壓制在地並以現行犯上銬逮捕，警分局的長官據報前來發現邱當時已陷入泥醉，應以管束方式處理，游刪除刑事案件報告單內原記載邱涉犯妨害公務罪嫌的犯罪事實，之後讓邱自行離去，游涉犯縱放職務上依法逮捕之人。

判決指出，游男在107年底執行勤務時攔查車輛，許姓駕駛疑似不慎壓傷游男的左腳，游男回派出所利用警用電腦，接續查詢許姓駕駛的相片等個人資料，經列印後向宜蘭地檢署遞狀提出過失傷害告訴。

另外，游男於108年4月間騎乘警用機車行經宜蘭縣壯圍鄉某處，看到李姓民眾急欲由靜止的機車下車進入屋內，因此猜測李是酒後駕車，竟以手拉住李的後腰帶，阻止李進入，過程中因要將李上銬，雙方發生扭打，並噴灑辣椒水，導致李受傷。

二審合議庭考量游男犯罪後已自我反省，與被害人和解，依公務員登載不實文書罪判刑1年1月、公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪判刑3月、假借職務上之權力故意犯傷害罪判刑3月，後2罪可易科罰金，3罪均宣告緩刑3年，須向公庫支付新台幣24萬元及參加法治教育6場次。可上訴。

宜蘭 公務員 台灣高等法院

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