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移工夫妻檔在台鬧婚變 她曉得用台灣法律制裁他　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

印尼男移工S與同樣來台打工的同鄉妻子K鬧婚變，S不願離婚，對K施暴，違反家暴保護令罪；台北地方法院審理，S與檢方認罪協商，法官判他拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。不可上訴。

S在桃園市某工業廠區擔任移工，K則在台北市區某早餐店打工，2人是配偶，有家庭暴力防治法規定的家庭成員關係；依判決書，S被法辦前，曾數度對K動粗，不過，K都沒有提告。

2020年1月18日，S在台北市內湖區三軍總醫院不滿K要離婚，咬傷K的鼻子，K向法院聲請核發暫時保護令獲准；2020年4月13日晚間，S夥同友人搭車前往K的工作地點附近，請友人假裝對K稱需要翻譯人員，將K騙到公園。

K到了公園後，S現身與K商談一起返回印尼的事，K不理S，S即強拉K上車，並用力關車門夾傷K，S的友人見狀拒絕幫忙開車，S又強拉K下車，一路拉她早餐店，K後來趁隙逃逸，在雇主的協助下報警，S被訴。

法院審理時，S與檢察官開啟認罪協商程序，S承諾不再犯，法官審結，依違反保護令罪判S拘役20日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，命S不得再對妻子施暴、騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信，還要遠離K的相關處所。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

早餐 印尼 打工

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