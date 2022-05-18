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跟騷法6月1日上路！北市警宣導片一次介紹8種樣態

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市政府因應跟蹤騷擾防治法下個月1日施行，為提升市民對跟蹤騷擾行為認知及強化自我保護觀念，警局婦幼隊製作「跟騷行為母湯喔」宣導短片，今天上傳到北市警局粉絲專頁，邀請民眾一起來觀看。

這部影片以「霸道總裁」單戀追求的情況劇，將跟蹤騷擾防治法8種行為態樣的抽象法條文字具象化，讓市民透過情境劇瞭解什麼是跟蹤騷擾，傳達「尊重他人意願，同理他人感受」。

宣導短片中，台北市長柯文哲表示，跟蹤騷擾防治法是為了保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，並與北市警察局長楊源明、社會局長周榆修共同宣導跟蹤騷擾防治觀念，展現北市府提供市民安全、友善生活環境決心。

台北市警局婦幼警察隊提醒市民，不願對方意願與感受所展開的過度追求，已非「精誠所至，金石為開」，若違反跟蹤騷擾防治法，最高可處5年以下有期徒刑，切勿以身試法。

台北市政府呼籲市民如遇跟蹤騷擾，儘可能以錄音、錄影方式記錄下被跟蹤騷擾的過程，以利完整還原被害事實，也可下載「北市警政App」，即時運用「視訊報案」、「警示跑馬燈」、「求救鈴」等功能提高自我保護能力。

台北市警局婦幼隊製作影片，宣導跟蹤騷擾防治法。記者邱奕能／翻攝
台北市警局婦幼隊製作影片，宣導跟蹤騷擾防治法。記者邱奕能／翻攝
台北市警局婦幼隊製作影片，宣導跟蹤騷擾防治法。記者邱奕能／翻攝
台北市警局婦幼隊製作影片，宣導跟蹤騷擾防治法。記者邱奕能／翻攝
台北市警局婦幼隊製作影片，宣導跟蹤騷擾防治法。記者邱奕能／翻攝
台北市警局婦幼隊製作影片，宣導跟蹤騷擾防治法。記者邱奕能／翻攝

跟蹤騷擾 北市 警察

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